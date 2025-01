Zls, nominato il comitato di indirizzo. Per Ferrara ci sono Garuti e i sindaci

Sulla Zls, ora, si entra nel vivo. È di qualche giorno fa la firma del decreto attraverso il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri istituisce il comitato di indirizzo che rappresenterà il punto cardine della governance dello strumento, che opererà assieme alla Cabina di regia. All’interno del documento firmato dal ministro Tommaso Foti, è interessante vedere chi partecipa al Comitato. Oltre al presidente della Regione, Michele de Pascale, al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, siederanno i delegati di Mit e Mimit (ministeri trasporti e imprese), i rappresentanti di consorzi di sviluppo industriale e i presidenti delle province di tutte le aree coinvolte. Per il nostro territoro, accanto a Daniele Garuti ci saranno i sindaco di Argenta, Bondeno, Codigoro, Ferrara e Ostellato. Le funzioni dell’organismo di governance sono indicate all’articolo due del decreto firmato da Palazzo Chigi. In particolare, dovrà svolgere "le attività previste nel caso in cui sia attivata la procedura di revisione della Zls", proporrà "la perimetrazione delle zone franche doganali" e "assicurare il raccordo con il dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio dei ministri per l’individuazione del piano di monitoraggio". Ai componenti dell’organismo non sarà corrisposta alcuna indennità. "Il Comitato – si legge nel decreto – si avvale, per l’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto costituita all’interno dell’amministrazione regionale e composta da personale appartenente alla medesima istituzione". Ovviamente tutte le istituzioni coinvolte potranno e, auspicabilmente, daranno il loro contributo affinché l’impatto della Zls sia il più efficace possibile. Ci sono, in questo senso, dati molto interessanti elaborati da Prometeia che confermano il grande traino rappresentato dallo strumento. A rilevare l’esclusione delle imprese è il presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna Giorgio Guberti. "Un risultato importante – premette – al quale abbiamo lavorato da tempo, che aspettavamo e che davvero è il frutto di una grande collaborazione, sia istituzionale sia di tutto il mondo economico. L’istituzione del comitato di indirizzo dà piena operatività alla Zls. L’unica pecca, al momento, è la mancata presenza tra i componenti del Comitato di Indirizzo di un rappresentante camerale in rappresentanza delle imprese e del mondo economico. Lavoreremo unitamente a Unioncamere nazionale e regionale e ai rappresentanti istituzionali e di governo, affinché sia inserito a breve". Dalla Zls "scaturiscono grandi opportunità di sviluppo, di crescita e di investimenti – chiude Guberti – con importanti ritorni economici per le imprese, per l’economia e per il lavoro. Per non parlare di grandi opportunità sotto il profilo di accelerazione delle infrastrutture".