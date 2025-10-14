Zls, ok al protocollo d’intesa: "Collegamento Ferrara-Ravenna con A13, statale 16 e Cispadana"

Una strategia condivisa, una visione d’insieme e un obiettivo chiaro: rafforzare la competitività del sistema produttivo e logistico regionale. È questo il senso del protocollo d’intesa siglato tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Un accordo triennale che mette nero su bianco la volontà di dare piena operatività alla Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna (ZlsER) e di farne un volano di sviluppo per imprese, infrastrutture e territori.

La firma, arrivata ieri nella sede della Regione, è stata l’occasione per ribadire un concetto chiave: la competitività si costruisce sulle connessioni. Connessioni fisiche – strade, ferrovie, porti – ma anche amministrative, digitali e istituzionali. "Questo protocollo – ha affermato il presidente della Regione, Michele de Pascale – è un passo avanti per mettere il nostro sistema logistico nelle condizioni di competere con i più importanti snodi d’Europa. Semplificare le procedure, digitalizzare i processi e migliorare le connessioni ferroviarie significa sostenere le imprese e difendere la loro competitività in un contesto internazionale sempre più complesso".

Al centro del disegno infrastrutturale tracciato dalla Regione c’è Ferrara, vista non più come periferia ma come "cerniera strategica" tra il sistema produttivo padano e il porto di Ravenna. Un asse che, nelle parole dell’assessora alle Infrastrutture Irene Priolo, "rappresenta uno snodo decisivo per l’interconnessione logistica della Regione". Ferrara, infatti, rientra a pieno titolo nel perimetro della ZlsER: le imprese del territorio già beneficiano di incentivi come il credito d’imposta, ma la prospettiva è quella di un’integrazione più profonda con il porto ravennate, anche attraverso la rete ferroviaria e i futuri interventi infrastrutturali negoziati con il Ministero dei Trasporti. "Stiamo lavorando – hanno spiegato De Pascale e Priolo – a una strategia che guarda lontano. Il collegamento Ferrara-Ravenna è parte di un disegno infrastrutturale più ampio che coinvolge l’A13, la Statale 16 e la Cispadana, tre direttrici fondamentali per la competitività dell’area ferrarese. In parallelo, stiamo valutando la possibilità di istituire una Zona Franca Doganale, che potrebbe fare del porto di Ravenna il primo hub logistico dell’Emilia-Romagna". Un progetto che si muove su un doppio binario: da un lato la semplificazione amministrativa e doganale, dall’altro l’ammodernamento infrastrutturale.

Due elementi che, insieme, possono trasformare la Zls in un fattore di attrattività per nuovi investimenti e per il rilancio della manifattura regionale. Per il commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo, il protocollo "rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un’offerta logistica territoriale integrata. Il porto di Ravenna è il cuore di un sistema che deve dialogare in modo sempre più efficiente con aeroporti, interporti e aree produttive. La digitalizzazione dei processi e la connessione multimodale sono le chiavi per competere a livello europeo".

Un approccio confermato anche da Marco Cutaia, direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: "Semplificare i flussi commerciali significa non solo rendere più efficiente la catena logistica, ma anche contrastare l’illegalità e favorire la crescita delle imprese. La collaborazione con la Regione e l’Autorità portuale ci consente di mettere a disposizione competenze e strumenti operativi concreti".

Il protocollo, della durata di tre anni, prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico per coordinare le azioni di sviluppo della ZlsER, con l’obiettivo di aggiornare gli studi sui flussi di merci, individuare i punti di inefficienza e favorire l’integrazione delle piattaforme logistiche regionali con il sistema doganale.

De Pascale non nasconde l’ambizione: "Migliorare il sistema logistico è una delle azioni più trasversali che possiamo mettere in campo per difendere la competitività delle imprese. La Zls valorizza le connessioni su ferro e promuove la sostenibilità del trasporto merci. Investire su infrastrutture e semplificazione amministrativa è la strada per rendere l’Emilia-Romagna un modello di sviluppo europeo".

E Ferrara, con il suo ruolo di snodo tra il cuore produttivo della Pianura e la porta marittima di Ravenna, si candida a essere uno dei protagonisti di questa nuova stagione della logistica regionale.

Federico Di Bisceglie