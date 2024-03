Zls, scoppia il caso in Consiglio: "Facciamo pressioni sul governo"

L’ordine del giorno sulla Zona logistica semplificata diventa una caso politico. In Consiglio comunale, un argomento che nel dicembre scorso aveva unito maggioranza e opposizione (eccezion fatta per il Movimento 5 Stelle), si è invece trasformata in un terreno di scontro politico. Qualcuno, dai banchi dell’Aula, dà la colpa alla febbre elettorale. Nel caso di specie però senza il romanticismo guareschiano. E, soprattutto, ben oltre il perimetro della distensione. L’esposizione del documento è affidata alla consigliera – uscente ma ricandidata – Maria Dall’Acqua. L’obiettivo è quello di impegnare sindaco e giunta a farsi "parte attiva con il governo, sollecitando affinché si dia seguito nel più breve tempo possibile ai decreti che istituiscono la Zls della Regione". Arriva una risoluzione della maggioranza, che ovviamente prende il posto del documento promosso dai dem che in fase di votazione viene stoppato. Il giovane dem Elia Cusinato, spalleggia la collega e rafforza la posizione del Pd portando i dati economici della provincia. "Non possiamo aspettare che il governo resti immobile su una sfida così strategica per il nostro territorio – scandisce –. Dobbiamo fare pressione sul governo. Servono fatti, non propaganda elettorale. Dal Consiglio comunale deve arrivare un segnale forte, di sostegno e vicinanza alle imprese". A gettare benzina sul fuoco dello scontro politico è l’arma della coerenza sfoggiata dal pentastellato Mantovani in dichiarazione di voto – dopo un antipasto in cui già si pregustava l’esito dell’intervento successivo. Dopo un confronto a microfoni spenti – ma a voce alta – da una parte all’altra dell’aula tra lui e Marco Vincenzi sul coinvolgimento nella Zls di Bondeno, il grillino fa il grillino. "Per me la Zls rappresenta un assalto alla diligenza – spiega –, un modo per accaparrarsi risorse pubbliche, senza in realtà rendere effettivamente più attrattivo il nostro territorio per gli insediamenti produttivi". Ed è proprio contro i capannoni che si scaglia il difensore della green line. "Più capannoni significa maggiore consumo di suolo e più impatto ambientale".

Dopo un breve intervento della collega alle Attività produttive, Angela Travagli, è l’assessore al Bilancio di Forza Italia, Matteo Fornasini a buttarla in politica. "Francamente – scandisce – mi chiedo come il candidato sindaco Fabio Anselmo potrà stare in una coalizione in cui due forze la pensano in maniera opposta su un tema così strategico per il nostro territorio". Un territorio nel quale "insistono criticità strutturali, a partire dalle vie di connessione". E l’argomento è evidentemente una ’puntura’ alla Regione, con la quale tuttavia – assicura Fornasini – "sulla Zls abbiamo intrattenuto ottimi rapporti di collaborazione e con la quale abbiamo un’interlocuzione stabile". Dopo la considerazione politica sullo sfidante di Fabbri, l’amministratore risponde al pentastellato. "Consigliere Mantovani – gli dice direttamente – più capannoni sono sinonimo di più vita, di più imprese, di più posti di lavoro. Ma d’altra parte, lei appartiene al movimento che teorizzava la decrescita felice".

Terminato il suo ruolo di ’ciambellano’ delle liste Pd, Francesco Colaiacovo torna a pieno titolo nei panni di capogruppo. "Mi pare che l’assessore abbia ansia da prestazione – scandisce –. Il nostro obiettivo è quello di unire l’Aula. Come peraltro è successo nel dicembre scorso, al netto del Movimento 5 Stelle. La Zls è una misura strategica, benché Fornasini si sia accorto dell’inizio del percorso per realizzarla dopo oltre un anno dall’inizio reale dei lavori". Insomma le imprese "non hanno bisogno di questo clima rissoso". E la risoluzione della maggioranza "al nostro documento – chiude – come al solito, vuole addossare colpe e issare bandierine". Risoluzione accolta. Con buona pace della distensione.