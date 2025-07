Zls, si insedia il comitato: "Un momento importante. Adesso azioni concrete"

Finalmente si è insediato Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (Zls) dell’Emilia Romagna, segnando l’avvio ufficiale del percorso di attuazione di questa importante iniziativa. La ZLS, interessa oltre 64.000 metri quadrati nel territorio comunale di Ferrara. Si tratta di un’opportunità strategica per favorire la crescita e lo sviluppo economico di un’area industriale che necessita di un sostegno concreto e mirato.

Nel corso della seduta, i membri del Comitato hanno potuto conoscere nel dettaglio la struttura istituzionale della ZLS e il suo Piano di Sviluppo Strategico. È stato approvato il regolamento interno che disciplina il funzionamento del Comitato, istituita la struttura tecnica di supporto e avviate le prime valutazioni riguardanti la ridefinizione delle particelle territoriali che compongono la ZLS, oltre alla definizione di un logo ufficiale per l’area. Il Comune era rappresentato dal vicesindaco Alessandro Balboni, dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Carità e dalla coordinatrice dei Progetti Strategici Alessia Pedrielli.

Il vicesindaco Alessandro Balboni ha sottolineato l’importanza di questo momento per i territori interessati: "Finalmente possiamo impostare azioni concrete per promuovere la crescita delle imprese. Per Ferrara la ZLS è cruciale, perché le politiche di semplificazione previste si integrano perfettamente con le iniziative già avviate per il Polo industriale e tecnologico della città. La ZLS copre infatti gran parte dell’insediamento produttivo del Polo chimico, che stiamo rafforzando attraverso un Protocollo sottoscritto lo scorso 2 maggio con Ministeri, Regione, Unindustria e le società coinvolte".

L’assessore Carità ha aggiunto che "lo sviluppo economico non può prescindere dal rafforzamento del comparto industriale locale. L’avvio delle politiche di sostegno e gli incentivi previsti dalla ZLS sono una sfida che dobbiamo cogliere. La Cabina di Regia locale garantirà il coordinamento per mettere a sistema le politiche di sviluppo". Tra i compiti del Comitato vi sono la promozione dell’area verso investitori nazionali e internazionali, la gestione semplificata degli accessi alle infrastrutture, il monitoraggio delle imprese beneficiarie e la garanzia del rispetto del Piano di sviluppo strategico, anche attraverso protocolli e convenzioni tra enti locali e statali.

f. d. b.