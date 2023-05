Zoffoli Metalli cresce: "Più investimenti"

Ha chiuso il 2022 con un risultato assolutamente positivo, la Zoffoli Metalli srl. Ieri, nella sede di Tamara, sono stati illustrati i dati del Bilancio 2022 dell’impresa, che fonda la principale attività principale nella selezione, lavorazione e commercializzazione di materiali metallici di recupero, finalizzata alla loro re-immissione nei cicli produttivi, e i cui siti produttivi nella frazione copparese e a Gambettola (Forlì-Cesena) impiegano circa cinquanta dipendenti. Tra i presenti in platea, referenti di istituti bancari, Giacomo Pirazzoli (Confindustria), Paolo Cirelli (Confartigianato), il sindaco Fabrizio Pagnoni, accolti dalla famiglia Zoffoli, con Alessandro, Debora, Manuele e Mirco. Dopo l’introduzione del consulente Andrea Mosca, il microfono è passato al commercialista Stefano Raddi, che ha illustrato tutti i numeri del Bilancio: sia quelli della Zoffoli Metalli, sia quello consolidato di tutto il gruppo. Per quanto concerne Zoffoli Metalli srl, "già nel 2021 – ha spiegato Raddi – si era assistito ad un importante aumento di fatturato, mentre nel 2022 si è raggiunto il top con un miglioramento di tutti gli indicatori".

A dirlo sono i dati. Il 2022 si è chiuso con un utile pari a 4.753.909 euro, e con un incremento di fatturato di oltre il 10%, raggiungendo un valore della produzione di oltre 262 milioni di euro. E non sono mancati gli investimenti per l’ammodernamento degli impianti produttivi. Molto più incerto l’andamento dei mercati nazionali e internazionali per il 2023, compreso quello in cui la società opera, e testimoniato nei dati del primo trimestre. L’obiettivo della società rimane comunque quello di mantenere un adeguato livello di redditività.

Valerio Franzoni