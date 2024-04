Zona Ceres, la rabbia dei residenti: "Qui è una discarica a cielo aperto"

CENTO

Ancora una volta la zona tra la Ceres e il parco dietro alla Pandurera teatro di un abbandono di rifiuti importante. I residenti della zona infatti, domenica, hanno segnalato questo imponente abbandono, arrabbiati per il susseguirsi di episodi e parlando, stavolta, di un camioncino che avrebbe scaricato mobilio per poi andarsene rapidamente ma, a quanto pare, i residenti si sarebbero accorti del fatto solo mentre il mezzo si allontanava. E c’è chi parla anche di materassi e mobilio in mezzo alla strada e nelle adiacenze dell’entrata del Parco della Costituzione. "Hanno scaricato tanto materiale ingombrante – spiega un residente – adesso basta. Le telecamere e le fototrappole dove sono? Attenzione che poi i residenti chiedono i danni patrimoniali per gli abbandoni in strada". A intervenire in risposta, è dunque il vicesindaco Vito Salatiello che dice subito che è stato incaricato il ripristino della situazione e cioè li sgombero dell’area dal mobilio abbandonato.

"Lì c’è un tema di base: anche i residenti sanno bene che va rivisto completamente l’assetto – spiega – così le cose non funzionano. E in quel punto la percentuale di differenziata è molto scarsa. Per cui, con Clara da mesi stiamo cercando la soluzione che vada meglio possibile. Lì la densità abitativa è altissima e di conseguenza anche il posizionamento dei bidoni è delicato. Ad ogni modo non può più stare così. L’ammasso di bidoni, in quella posizione, non sta funzionando. E questo comporta, abbandoni e scarsa qualità della differenziata". E spiega dunque in che direzione si sta andando. "Ora abbiamo un tavolo aperto con Clara, amministratori di condominio e superamministratore – prosegue Salatiello – questo capitato, dell’abbandono di lunedì, è un bruttissimo episodio e, oltre continuare a lavorare e portare a termine il tema delle fototrappole, stiamo cercando una soluzione più strutturale. La fototrappola serve a reprimere o a dissuadere ma agisce quando il fatto è accaduto mentre noi vogliamo arrivare ad una soluzione strutturale in modo che quello spazio non sia più utile agli abbandoni ma per fare altro, come ad esempio posti di parcheggio". E sull’abbandono degli ingombranti. "Abbiamo dato mandato ad Agriambiente per cercare di risalire a chi ha fatto l’abbandono e vedremo i risultati, consapevoli che sarà un lavoro difficile – conclude – è stata allertata anche la Polizia Locale, che ha accesso anche alle telecamere. In fatto di fototrappole, abbiamo avviato un ragionamento con Clara e gli altri comuni per dotarcene".

Laura Guerra