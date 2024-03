"Zona franco urbana, diciamo sì alla proposta"

La proposta sulla Zona franco urbana (Zfu) trova parere positivo da parte di Forza Italia, attraverso il coordinatore provinciale Fabrizio Toselli, la coordinatrice comunale Diletta D’Andrea e l’assessore Matteo Fornasini. "Come Forza Italia – spiegano in una nota – aderiamo alla proposta di Confartigianato e sostenuta da Cna e Confcooperative di istituire la zona franco urbana per Ferrara". Nelle settimane scorse Forza Italia ha organizzato sul territorio diversi incontri con i vertici del Governo, in parità con il vicepremier Tajani, il viceministro Valentini, il ministro Annamaria Bernini, il sottosegretario Ferrante "e altri ne seguiranno prossimamente".

In questi incontri, continuano i forzisti, "sono state coinvolte le associazioni di categoria e la Camera di Commercio". Proseguono poi Toselli, Fornasini e D’Andrea: "Al centro degli incontri che abbiamo organizzato ci sono stati i temi relativi allo sviluppo economico e al sostegno alle imprese, riteniamo quindi che questa proposta vada esattamente nella direzione che abbiamo intrapreso. Siamo a disposizione delle associazioni di categoria e del sindaco Alan Fabbri, del quale – sottolineano – condividiamo la proposta del tavolo per la zona franco urbana, e ci rendiamo disponibili con i nostri contatti al Governo per sviluppare questa proposta". L’altro giorno, ricordano ancora Toselli, Fornasini e D’Andrea, "abbiamo inoltrato come da accordi il report contenente tutte le istanze e le proposte delle associazioni di categoria al viceministro Valentino Valentini. Come Forza Italia continueremo a farci carico di queste proposte e delle istanze di sviluppo economico e sociale del nostro territorio, proseguendo nella interlocuzione con il governo e proponendo nei prossimi mesi nuove azioni a sostegno di questo percorso".

