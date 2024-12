Zona Gad al setaccio, veicoli e locali nel mirino. Hashish sotto sequestro

Proseguono i controlli interforze sul territorio. Nel pomeriggio di lunedì sono finite sotto al lente le zone di viale Cavour, piazzale Stazione, piazzale Castellina, via Cassoli, via Ortigara, viale IV. In strada polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nel corso delle attività sono state controllate 54 auto e sono state elevate tre sanzioni per violazioni al Codice della strada. Le operazioni sono state estese anche a tre esercizi commerciali. Identificate 72 persone, una è stata trovata con quattro grammi di hashish.