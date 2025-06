Zona logistica, la parola ai sindaci: "Bondeno, snodo ferroviario". E Argenta punta sulla statale 16

I sindaci del territorio hanno voglia di mettersi al lavoro perché la Zls è percepita come una "straordinaria opportunità". Al di là del ruolo trainante del capoluogo, ogni primo cittadino sottolinea le peculiarità del proprio territorio inserendole nel contesto della concertazione per lo sviluppo territoriale. "La nomina da parte del ministero – scandisce Simone Saletti (Bondeno) – dà il via libera alla parte più operativa della concertazione. Adesso mi immagino un lavoro di sinergia con tutti gli enti territoriali e il sistema di imprese. Sarà importante, nella logica di rendere maggiormente attrattiva la nostra provincia, fare leva sui punti di forza di questa misura in particolare sulle detrazioni fiscali e sulla promozione delle aree libere". Secondo Saletti, il suo comune potrà essere "lo snodo ferroviario di tutto il territorio" rafforzando i legami fra ferrarese e ravennate. In questo ragionamento è centrale anche la traiettoria indicata dal collega di Argenta, Andrea Baldini. "Per massimizzare l’impatto della Zls – spiega – sarà fondamentale un rafforzamento delle infrastrutture, per questo mi immagino una crescita contestuale fra Zls e Statale 16. Non solo per il tratto che collega Argenta a Ravenna, ma per tutta l’arteria viaria nel suo complesso". "Questo strumento – analizza Baldini – non servirà soltanto per attrarre nuovi investimenti sul territorio ma per garantire alle aziende attualmente insediate che lavorano già con il porto di Ravenna di implementare la loro produttività". È lo stesso ragionamento che introduce anche Elena Rossi (Ostellato) che sottolinea l’importanza della zona logistica semplificata come proiezione sull’internazionalizzazione del territorio. "Il nostro comune – rimarca – ha avuto da subito le carte in regola per essere inserito nella Zls, in particolare con la zona Sipro. Mi aspetto che la Zls garantirà al territorio non solo nuovi investimenti provenienti dall’Italia ma anche da grandi player esteri, ma anche un dimezzamento dei tempi per l’espletamento delle pratiche burocratiche legate alle attività produttive. Anche da qui passa la capacità competitiva delle nostre aziende e quindi del nostro territorio". La vede allo stesso modo anche Alice Sabina Zanardi (Codigoro) che nutre grandi aspettative sulle "positive ricadute occupazionali che lo sviluppo delle imprese potrà avere sul territorio". "A questa iniziativa – dice Zanardi – abbiamo creduto da subito e, da parte dei grandi player industriali insediati a queste latitudini, riceviamo sollecitazioni positive e disponibilità a mettersi in gioco nell’ambito della Zls. Molti dei soggetti industriali che operano in quest’area da tempo attendevano questo provvedimento per pianificare un allargamento delle loro attività. Con questa nomina, entriamo nel vivo".

Federico Di Bisceglie