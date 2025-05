"Zona Logistica, perché Portomaggiore è fuori"?

Ieri a Ferrara Cinzia Aloisantoni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "Zls: le opportunità per le imprese". E ancora prima di cominciare fioccano sono le polemiche dei Comuni esclusi. Tra questi Portomaggiore. Per voce del capogruppo di Insieme per Portomaggiore, che raggruppa i partiti di centrodestra, Roberto Badolato (nella foto), si evidenzia che "come sempre siamo tagliati fuori dalle opportunità. Perché quando era il momento di farsi sentire per entrare nelle Zls, forse i nostri lungimiranti amministratori erano impegnati a raccogliere fondi per il nuovo punto di ascolto per immigrati, che a tutto serve tranne che a creare lavoro. Siamo in una Unione che non è Unione, tanto è vero che Argenta e Ostellato rientrano nelle Zls mentre Portomaggiore no. Servono amministratori autorevoli e credibili, Portomaggiore merita di più".

Dal 17 aprile 2024 sono state istituite le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate del Centro-Nord Italia al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. La Zona Logistica Semplificata (ZLS) può essere istituita nel numero massimo di una per ciascuna regione e si compone di territori quali porti, aree retroportuali, piattaforme logistiche e interporti.

Su questo tema il consigliere regionale ferrarese Paolo Calvano aveva presentato un’interrogazione in Regione, nella quale sosteneva che "la Zona Logistica Semplificata rappresenta una straordinaria occasione di rilancio per il territorio ferrarese, in particolare per le sue aree industriali e logistiche". Dall’interrogazione è emersa l’opportunità per il territorio ferrarese di poter beneficiare anche di un credito di imposta, di complessivi 80 milioni di euro a livello nazionale, a favore delle imprese che realizzano investimenti nel 2025.