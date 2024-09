Zona logistica semplificata: "Porterà lavoro, la Regione all’inizio ci aveva esclusi"

La politica locale, dopo quella nazionale e il mondo economico, batte un colpo. L’annuncio dell’imminente ufficialità della Zona logistica semplificata – dato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Galeazzo Bignami, nel corso della kermesse di Fratelli d’Italia – raccoglie il favore di sindaco e vicesindaco del capoluogo, Alan Fabbri e Alessandro Balboni. "Sono molto contento dell’annuncio, da parte del viceministro Galeazzo Bignami, dell’imminente via libera alla Zls – così il primo cittadino – . L’iter per ottenere questa misura, che darà senz’altro nuovo slancio al territorio e contribuirà in maniera significativa all’attrattività per nuovi insediamenti industriali, è stato lungo e faticoso". E qui arriva la stoccata per la Regione. "Ricordo – prosegue Fabbri – che nella formulazione originaria compiuta dalla Regione Emilia-Romagna, Ferrara non era compresa fra i territori che avrebbero beneficiato di questa misura. Fortunatamente, grazie a un’azione forte proprio sugli amministratori di viale Aldo Moro, anche la nostra città e altri comuni della Provincia, saranno compresi in questo progetto che ci vedrà legati sempre di più all’economia del resto della Regione". Alle imprese insediate nella Zls, già presenti o nuove, ricorda il sindaco, "verranno concesse una serie di facilitazioni amministrative, fiscali e anche incentivi economici e sgravi che avranno inevitabilmente effetti positivi sullo sviluppo delle aziende presenti e sulla possibilità di insediamento di realtà nuove ed è quindi evidente che la Zona Logistica Semplificata può rappresentare un’importante opportunità per attrarre investimenti e creare posti di lavoro diretti ed indiretti". D’altra parte, "il tema del lavoro – chiude – è proprio il primo che ho voluto mettere all’interno del mio programma elettorale che mi ha portato alla riconferma con quasi il 58% del consenso. Ora che il dossier è alla firma di Palazzo Chigi, non ci resta che aspettare l’ufficialità e partire. Vorrei ringraziare per l’attenzione al territorio la politica nazionale che, grazie ai nostri rappresentanti in Parlamento, ha saputo ascoltare le istanze di una Provincia che di provvedimenti come questo ha strettissimo bisogno". Il taglio dell’intervento del vicesindaco è molto politico e in qualche misura richiama la visione espressa dal sindaco, calcando la mano però sul ruolo che Fratelli d’Italia sta svolgendo al governo. "Nonostante ci fossero due ministri ferraresi – ricorda Alessandro Balboni – il governo Draghi nulla fece per la nostra città e il nostro territorio. Fortunatamente le cose sono cambiate da quando si è insediato il governo Meloni. Infatti, grazie all’ottimo rapporto fra i nostri esponenti politici locali e il governo centrale, siamo riusciti a sbloccare alcune delle pratiche più importanti per città e provincia. Basti pensare al Petrolchimico, con il protocollo d’Intesa siglato con il ministro Adolfo Urso nel maggio scorso". Non mento importante è il dossier Zls. "Fa bene il sindaco a ricordare che la prima istruttoria della Regione non prevedeva la presenza di Ferrara e di altri comuni della provincia all’interno della Zls. Il fatto di aver inserito Ferrara, dunque, è un merito della nostra amministrazione che non ha abbassato la guardia, ma anche del governo che ci ha ascoltato e ha agito".