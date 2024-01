Zonari, candidata ’dal basso’: "Punto a diventare sindaco. La sicurezza, non solo cancelli"

"Ho deciso di candidarmi per interpretare la politica in maniera diversa. C’è bisogno di una vita pubblica che parta dal basso, dalla società civile e dalla conoscenza dei problemi e delle risorse della nostra comunità. Su questo presupposto è nata ’La Comune di Ferrara’ che in questi mesi ha avviato il percorso partecipativo che ha coinvolto centinaia di persone. Portando così alla creazione di un ’quasi programma’ con al centro cinque temi prioritari, che sarà ancora ampliabile e migliorabile, ma che indica una visione chiara di città". Così Anna Zonari, 53 anni, spiega i motivi della scelta della sua candidatura come sindaca di Ferrara. Madre di una figlia di 19, psicologa clinica e di comunità, è da sempre impegnata nel volontariato. Negli ultimi quindici anni si è occupata di contrasto alle povertà, come responsabili dell’avvio degli empori solidali di Ferrara, Codigoro e Argenta. Zonari è la coordinatrice dell’equipaggio di terra ferrarese di Mediterranea Saving Humans.

Che visione ha della città, cosa cambierebbe?

"Vedo una città capace di avviare una campagna di decarbonizzazione, fatta da interventi di sistema nei campi della mobilità, rigenerazione urbana, biodiversità e la pubblicizzazione dei rifiuti. Importante sarebbe – spiega Zonari – l’uso della democrazia partecipata durante tutto il mandato, come fondamentale sarebbe il recupero dell’identità culturale della città, in grado di proporre un turismo di qualità e non ’mordi e fuggi’. C’è bisogno di un Welfare capace di rendere sempre di pù coese le nostre comunità. Anche la sicurezza è un bisogno fondamentale delle persone e non la si affronta solo con i cancelli e con la sorveglianza, ma per esempio sarebbe importante migliorare la coesione dei territori, rendendo le comunità sempre più attive".

Quanto e perché pensa che possa essere importante l’ascolto dei cittadini nella costruzione del programma e per sconfiggere l’astensionismo?

"La democrazia rappresentativa non è più sufficiente. Per amministrare una città c’è bisogno di amministratori interessati a capire il territorio, partendo dall’ascolto, dal dialogo con le cittadine e i cittadini di tutte le età. Per questo vogliamo introdurre nuovi strumenti di partecipazione, come le assemblee di quartiere e le assemblee tematiche".

Cosa può dirci sull’obiettivo acqua pubblica e sulla gestione dei rifiuti?

"L’acqua è di tutti. C’è stato un referendum dieci anni fa, che sancì la vittoria dell’acqua pubblica. Ma questo bene primario è ancora in mano al privato. La pubblicizzazione della raccolta rifiuti urbani e del servizio idrico si può fare, come dimostrano tanti comuni. Inoltre bisogna spegnere uno dei due inceneritori. Si parla di economia circolare? Bene, servono gesti concreti. Noi li vogliamo realizzare".