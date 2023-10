Zone a traffico limitato, siamo quarti in Italia

Ferrara è la quarta città a livello nazionale nel rapporto fra abitanti e metri quadrati ogni cento abitanti per le Zone a traffico limitato (Ztl). È uno dei dati che emerge dalla classifica, stilata dal quotidiano economico il Sole 24 Ore. Il report, stilato sulla base di diciannove parametri, prende i nome di ‘Ecosistema urbano 2023’. A livello regionale, siamo la prima città ad avere un punto di eccellenza per quanto riguarda questo indicatore. Vale a dire che, nella città estense, 990,4 metri quadrati ogni cento abitanti sono compresi nella zona a traffico limitato. La prima città in assoluto è Mantova (con 1.729, 5 metri per cento abitanti), seguita da Pisa (1.611, 5) e Firenze (1.430,2). Il capoluogo di Regione, Bologna, è abbondantemente sotto Ferrara, fermandosi nella classifica parziale all’ottava posizione con (834,9 metri quadrati di ztl ogni cento abitanti). Meglio di Bologna, c’è Rimini (alla settima posizione) con 871,2 metri. I dati per stilare il report – presentato a Roma allo spazio Sette Libreria – arrivano da Legambiente e Ambiente Italia. La trentesima edizione di Ecosistema Urbano, è curata da Mirko Laurenti e Marina Trentin. Dal punto di vista complessivo, considerando i diciannove indicatori di cui è composto lo studio, Ferrara è alla diciannovesima posizione, scesa di due posizioni rispetto alla classifica stilata lo scorso anno. A livello complessivo comunque, a fronte della percentuale del 100% di un centro urbano ideale (ma non utopico) il valore medio delle performance delle 105 città esaminate è aumentato. E, per una volta, non dello zero virgola. Siamo infatti passati – stando ai dati del report 2022 – da un valore medio di 53,41 al 56,41 attuale.

f. d. b.