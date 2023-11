Zoom su Ortazzo Ortazzino. La sfida di Mazzoni Group

COMACCHIO

È una società ferrarese del ‘Mazzoni Group’, leader in Italia nel settore ortofrutticolo, la possibile acquirente dei 478 ettari dell’Ortazzo e Ortazzino messi in vendita dalla proprietà, la Cpi Real Estate Italy che a sua volta li aveva acquisiti nel 2022 dalla Immobiliare Lido di Classe. La società, parte ‘promissaria acquirente’ nel contratto preliminare firmato il 7 settembre scorso in uno studio notarile di Ferrara, è la ‘Società agricola Gobbino srl’ il cui amministratore unico è l’imprenditore ferrarese Luigi Mazzoni che con il cugino Matteo appartiene alla terza generazione dei Mazzoni: il capostipite è stato Luigi senior che con i figli Gualtiero e Mario ha dato vita a uno dei maggiori gruppi del settore dell’ortofrutta italiano, forte anche di proprietà terriere (come in Calabria) destinate alla produzione.

La Gobbino srl, che ha sede, come tutte le società del Gruppo, a Tresigallo in via del Mare, è posseduta interamente dalla Alvear srl di cui sono amministratori Mario Mazzoni e il bolzanino Franco Dallago, a capo di aziende agricole in Trentino anch’esse specializzate nell’agricoltura, floricoltura e orticoltura. A sua volta la società Alvear, il cui capitale sociale è di 100mila euro, è posseduta in parti eguali dalle società ‘Dallago srl’ e ‘Società e sviluppo servizi srl’ il cui capitale sociale è di 200mila euro e il cui presidente del consiglio di amministrazione è Mario Mazzoni e che vede come possessori di quote vari membri della famiglia.

Tale società è risalente agli anni novanta e a lei fanno capo numerosissimi contratti di locazione in riviera. L’oggetto sociale della Gobbino srl è esclusivamente la "coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame" oltre alle attività anche immobiliari finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale (in relazione al codice Atecori, fino al 2022 l’attività era solo quella di coltivazione di cereali, escluso il riso). Mentre l’oggetto sociale della Alvear srl è "la realizzazione di iniziative immobiliari di qualsiasi tipo", oltre alla "attività turistica, edilizia, agricola e ittica". Il contratto preliminare fra Cpi Real Estate e Gobbino srl fissa in un milione e 60mila euro il prezzo della compravendita che è soggetta ad alcune condizioni, ovvero: "che il fondo risulti, dal certificato di destinazione urbanistica che sarà allegato al rogito, come avente destinazione agricola, almeno nella parte che già così risultava tale nel rogito di acquisto" da parte di Cpi Real Estate, in modo da consentire all’acquirente attuale "il godimento di ogni beneficio fiscale di diritto del coltivatore diretto" (anche se poi la Gobbino srl si riserva di procedere comunque all’acquisto); che nessuno dei confinanti eserciti il legittimo diritto di prelazione agrariacifra è raddoppiata. Il termine scade il 15 marzo.