Zoom sugli immobili abbandonati. Occupazioni abusive, due denunce

CENTOSi continua a lavorare per la sicurezza del territorio con controlli dei carabinieri in aree ed immobili abbandonati ed a strutture per anziani che hanno portato a due denunce per invasione di edifici. I carabinieri delle Stazioni di Cento e Casumaro, coadiuvate da personale della polizia locale di Cento, infatti, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio sulle aree dismesse dove gli immobili abbandonati lì presenti spesso diventano rifugio di senzatetto o persone irregolari sul territorio nazionale. Nel corso dei tali controlli in via Marescalca e ia IV novembre, e degli immobili abbandonati presenti in quelle aree, i carabinieri hanno individuato due cittadini stranieri che avevano abusivamente occupato alcuni locali. Entrambi sono stati denunciati per invasione di edifici. A un cittadino extracomunitario, invece, che è risultato in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora, anche in relazione ai precedenti di polizia è stato notificato il provvedimento, emesso immediatamente dalla prefettura di Ferrara, di allontanamento entro dieci giorni dal territorio italiano per motivi di pubblica sicurezza. L’attività svolta durante questo periodo festivo ha quindi messo in evidenza l’importanza di un controllo capillare delle aree più sensibili, con l’obiettivo di garantire la sicurezza. L’operazione straordinaria di controllo ha quindi avuto l’obiettivo di monitorare e prevenire situazioni di illegalità nelle aree più vulnerabili, come gli edifici abbandonati, e di tutelare la sicurezza dei cittadini, intervenendo anche su problematiche relative all’immigrazione irregolare e alla gestione di situazioni di marginalità sociale.