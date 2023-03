Zoom sull’accoglienza migranti Le somme contestate dal pm alle cooperative e agli indagati

di Cristina Rufini

I conti in tasca alle cooperative e alle associazioni che si sono occupate di accoglienza migranti, hanno portato la procura di Ferrara ad aprire un secondo filone d’inchiesta per puntare i riflettori su chi quei conti avrebbe dovuto tenerli in ordine, perché di soldi pubblici si tratta. Pagati da tutti i cittadini per dare ospitalità o rifugio ad altri cittadini del mondo in fuga dalle proprie terre martoriate. Tutto molto bello, umano e meritevole, senza alcun dubbio, ma non per questo meno bisognoso di essere cristallino e preciso. Dopo l’inchiesta ’Ventisette e cinque’, la prima coordinata dal pm Andrea Maggioni, per fare chiarezza su soldi dell’accoglienza migranti che ha interessato la cooperativa Vivere qui, con tre imputati, insieme all’allora viceprefetto e alla funzionaria di Asp, che il 23 tornerà davanti al gup Sandra Lepore per lo scioglimento delle riserve, è arrivata la seconda inchiesta. Più vasta, che ha coinvolto 13 indagati, sempre coordinata dal pm Maggioni, il quale ipotizza il reato di truffa ai danni di un ente pubblico su erogazioni statali e in un caso frode in pubbliche forniture. Per la ragguardevole cifra complessiva di due milioni di euro di denaro non rendicontato o comunque utilizzato per scopi diversi dall’assistenza ai migranti . Qualcuno si è già difeso pubblicamente, altri lo faranno nelle sedi giudiziarie, davanti al pm in prima battuta, con eventuali interrogatori o deposito di memorie. Nel frattempo restano le contestazioni.

Le cifre. La somma complessiva non chiarita ammonta a due milioni di euro, ma tra i tredici indagati ci sono posizioni molto diverse. A qualcuno vengono contestate centinaia di miglia di euro, ad altre realtà qualche migliaio. La somma più ingente, 530mila euro e spiccioli alla coop Matteo 25; a seguire 434.745 alla Meeting Point; 353.552 alla cooperativa ’Una vita da mediano’; 139.079 all’agriturismo La Torre; 124.093 all’Hotel Lupa; 110.296 alla cooperativa Eccoci; 107.363 al gruppo Franceschi Odv; 78.671 alla Vivere qui (coinvolta anche nella prima inchiesta sull’accoglienza migranti); 69.030 alla cooperativa Airone; 22.901 a ’Un mondo di gioia’. Ee poi cifre infinitamente più piccole al Centro donna, 4.802 euro e all’associazione Anail 2.346. Si tratta per una parte di denaro non rendicontato e in altra parte di prelievi in contanti – attualmente non più permessi – che non sono stati giustificati. In altri casi di soldi spesi non per l’accoglienza. Siamo, è giusto ribadirlo, alla chiusura delle indagini preliminari. Da ora in poi i soggetti coinvolto potranno contestare quanto attribuitogli.