Ztl, meno incidenti, ma più stati di ebbrezza: "La polizia locale punta sulla prevenzione"

Dallo studio per la Ztl con l’obiettivo di richiedere al Ministero l’installazione dei varchi di controllo, passando alle 52 telecamere (erano 29 nel 2022) sparse sul territorio, e per finire con i dati incoraggianti che mostrano una riduzione degli incidenti e una costante azione di educazione stradale nei confronti di 1.930 alunni. Insomma, la polizia locale di Cento è un comando all’avanguardia, che fa della prevenzione la sua mission. A cominciare dal progetto sul bullismo che vede gli agenti al fianco di servizi sociali, Ausl, Comune e di tutti gli attori preposti. Senza contare la novità delle ’pillole informative’ con le quali il Comune ha in previsione di organizzare degli incontri con la cittadinanza per affrontare i punti principali del nuovo codice della strada.

I numeri del comando di polizia locale si commentano da soli: oltre al comandante Fabrizio Balderi, ci sono 19 operatori, tre istruttori amministrativi e 6 ufficiali. I mezzi a disposizione comprendono 10 auto di servizio di tre uffici mobili. A tutto questo si aggiungono due moto , due biciclette, 2 rilevatori di passaggio semaforico, 2 etilometri, tre pretest per alcolemia, I pre test per la rilevazione degli stupefacenti, I targa system, I tachopolice per controllare i tachigrafi dei camion, il dispositivo di rilevazione dei falsi documenti, i giubbotti antiproiettile, un defibrillatore e il software dedicato per la gestione dell’infortunistica stradale. Ecco invece le azioni effettuate dagli agenti della polizia locale di Cento: la prevenzione, come detto, della violenza e del bullismo, il controllo di vicinato, la sicurezza stradale (alcol e droghe), la videosorveglianza e il contrasto allo spaccio di droga. Nelle frazioni, inoltre, la polizia locale ha aperto dei punti di ascolto. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello a Casumaro. Poi, di recente, oltre alla pagina Facebook, è stato aperto un canale Instagram con l’obiettivo di realizzare video promozionali. Il Comune di Cento è dotato di 52 telecamere, di cui 5 portali targasystem per il controllo delle targhe e, quindi, delle vetture senza assicurazione e revisione oppure rubate. Alla fine del 2022 le telecamere erano solo 29. Nel 2024 le operazioni di polizia giudiziaria sono state 114. Fra i fenomeni curiosi l’aumento del 16 per cento delle pratiche relative agli animali, ossia ai maltrattamenti. Nel 2024 sono state purtroppo 36 . Poi c’è la sensibilizzazione effettuata dagli agenti con le150 ore di sicurezza educazione stradale in 97 classi per un totale di 1930 alunni coinvolti. Gli incidenti stradali sono calati del 21 per cento nel 2024 con 91 sinistri di cui 54 con feriti e un solo incidente mortale. Sempre nel 2024 le multe per il rosso semaforico sono state 633 (-8 per cento) e le multe per eccesso di velocità sono state 254 (-75 per cento). Aumentano invece le violazioni per per mancanza di assicurazione arrivando a quota 30 (più undici rispetto al 2023); mentre le violazioni relative alla mancanza di revisione sono state 176 (più 19 per ceno rispetto al 2023). Crescita preoccupante anche per le violazioni delle ore di guida per i camion che sono state 111 (+38%). Anche le persone ubriache alla guida aumentano con 9 automobilisti pizzicati (+28 per cento).

Così il sindaco Edoardo Accorsi: "In vista delle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada, l’attività informativa avviata dalla Polizia Locale di Cento rappresenta un’occasione preziosa per aiutare i cittadini a orientarsi tra i cambiamenti. Continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione nelle azioni di prevenzione e sicurezza. Informare è il primo passo per costruire una comunità più sicura e consapevole". Gli fa eco l’assessore Mario Pedaci: "Le modifiche previste dal nuovo Codice della Strada richiedono uno sforzo di adattamento da parte di tutti. Con queste pillole informative, la Polizia Locale vuole offrire uno strumento utile e accessibile per chiarire i punti principali e promuovere il rispetto delle regole. È un modo concreto per fare prevenzione e migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Seguiranno anche degli incontri in presenza sul territorio comunale in cui queste tematiche verranno affrontate e discusse insieme ai cittadini".

Matteo Radogna