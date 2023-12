Entra in Ztl per installare le poltroncine nella Sala Estense: imprenditore multato 6 volte

Ferrara, 18 dicembre 2023 – Sei multe per un totale di 360 euro arrivate, quasi una grandinata, nella buchetta delle lettere. La ’vittima’ è Valerio Milani, 62 anni, l’imprenditore di Cento che da 30 anni installa in tutto il mondo seggiolini nei campi di calcio e nei teatri, dallo stadio Maradona a Napoli al nostro Mazza. I furgoni di Milani sono stati pizzicati dall’occhio elettronico della zona a traffico limitato mentre passavano in centro per portare le poltroncine nella Sala Estense. E’ stata la sua impresa ad occuparsi dell’installazione durante i lavori di ristrutturazione del luogo simbolo del Comune.

“Siamo stati multati due volte al giorno, all’andata e al ritorno, nel mese di settembre mentre il nostro furgone passava nella ztl. Avevo fatto la domanda ai vigili urbani, chiesto le autorizzazioni. Poi a sorpresa ho visto arrivare quella raffica di verbali", racconta. Ed è andata anche bene. Milano ha pagato 60 euro per ogni verbale perché, diciamo così, ha ’conciliato’ subito. Altrimenti il salasso sarebbe stato ben più pesante.

Ma cosa è successo? Prova lo stesso imprenditore a spiegare la ’dinamica’. "Abbiamo fatto i primi lavori nella sala Estense – ricostruisce – nel mese di maggio. I dipendenti dovevano passare con il furgone così ho chiamato i vigili per sapere come fare. Stavo in fin dei conti lavorando per il Comune. La polizia municipale mi ha spiegato che bastava inoltrare una mail e mi sarebbe arrivato un pass al giorno del costo di 20 euro". Milani segue le istruzioni, tutto fila liscio. A settembre arriva il momento di portare le poltroncine. L’imprenditore segue la stessa procedura. "Quando sono arrivati i verbali ho chiamato i vigili di nuovo – questo l’inghippo –, mi hanno spiegato che in realtà per l’accesso che viene chiamato Duomo, quello per arrivare alla Sala Estense, serve un’altra procedura. Peccato che l’ho saputo solo a multe fatte".