"Ztl senza alcun avviso. La giunta ci ripensi"

"La decisione del sindaco Accorsi di introdurre la ZTL nel centro di Cento è l’ennesima dimostrazione di quanto questa amministrazione sia distante dai problemi reali della città e che come al solito impone le proprie scelte senza ascoltare le minoranze, la consulta e i diretti interessati". Inizia così l’intervento della consigliera di Fd’I Francesca Caldarone sul team Ztl, e aggiunge: "Invece di aiutare commercianti, famiglie e lavoratori, si mettono nuovi divieti, nuove restrizioni, nuove complicazioni. In nome di una “mobilità green” che sulla carta può anche sembrare nobile, si ignora la realtà quotidiana: quella di chi deve raggiungere il centro per lavorare, fare la spesa, accompagnare i figli, vivere la città. Una ztl serve solo se c’è un piano strutturato, con parcheggi alternativi, mentre qui si parte dal divieto. Cento ha bisogno di apertura, non di chiusura. Ci attiveremo con le associazioni di categoria per capire insieme come evitare che il centro subisca un danno e individuare soluzioni che tutelino attività, residenti e vivibilità. Chiediamo che questa decisione venga rivista, che si apra un confronto vero con i cittadini, con i commercianti, con le associazioni e la consulta". E la risposta del sindaco. "Come ormai d’abitudine si sta tentando di raccontare alla cittadinanza cose che non corrispondo al vero e creare false preoccupazioni – dice Edoardo Accorsi – Il sistema di Ztl del centro storico rimane lo stesso di sempre, come dal 1991. Stiamo solo iniziando l’iter di autorizzazione per i varchi elettronici, con gli stessi orari e giorni, per rendere più efficienti i controlli, come fanno praticamente tutti i comuni di Italia". E l’assessore alla sicurezza Mario Pedaci: "Attualmente la Ztl ha una segnaletica che permette di individuarla facilmente e il progetto di video sorveglianza dei varchi non prevede modifiche. Per chi è rispettoso delle regole non cambierà nulla".