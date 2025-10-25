Zucche e balli. E il fatturato gira. I buoni spesa e la casa della paura. A Comacchio tre giorni non-stop

I tre giorni di Comacchio, con un lungo weekend di Halloween, jurassic night e radici. A Copparo c’è la Casa della Paura, allestita dal rione Furnas. E, in città, non manca il cinemino magico per bambini, con pizza, popcorn. E una serata da brividi di allegria. Il clou, o quasi. Horrorland, la terra dell’(h) orrore, appuntamento a Ferrara Fiera il 31. Dalle 20 alle sei del mattino, occhiaie aspettando l’alba. Halloween, o notte di Tutti i Santi, la festa popolare di origine celtica, associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale, è diventata un’occasione per sfilare, divertirsi, fare festa tra scheletri e streghe, per far girare il registratore di cassa in un momento non proprio allegro per il commercio. Un carnevale, al posto dei coriandoli le zucche che si illuminano, maschere strisciate di sangue e qualche boccaccia che sorride sguaiata. Era, prima che la moda mettesse mano al calendario, la sera del 31 ottobre, vigilia della solennità di Ognissanti. Adesso i cortei della paura partono con una ventina di giorni d’anticipo, scherzetto o dolcetto, ritornello che si ripete ossessivo. Con un po’ di riguardo, chi ancora ce l’ha, per i bambini. Bene le zucche colorate ma se si calca la mano la festa rischia di diventare un trauma, l’incubo di una notte.

Halloween Shop Copparo. E’ il titolo dell’iniziativa ideata dal gruppo ’Noi Imprenditrici Copparo che si svilupperà fino al 31 ottobre coinvolgendo una sessantina di attività. Chi deciderà di fare shopping nei negozi aderenti potrà poi partecipare ad un’iniziativa che prevede la possibilità di avere l’assegnazione di ’buoni’ del controvalore di 50 euro. "Sono molto soddisfatta dall’entusiasmo che ha creato quest’iniziativa ideata da un gruppo di colleghe commercianti", dice Paola Bertelli, tra le promotrici, presidente della locale Confcommercio. I nomi dei fortunati acquirenti saranno resi noti il giorno di Halloween, alle 20, nella Casa della Paura allestita dal rione Furnas nella sala Alda Costa. I buoni potranno essere spesi nelle attività aderenti all’iniziativa. Il progetto ha il supporto di Confcommercioe del Comune di Copparo. Si è da poco svolta la movie night di Halloween nella sala Greenwood Space, in via Copparo a Ferrara. Un cinemino magico per bambini, con pizza e popcorn. Perché la paura mette appetito. Non manca il parco delle zucche, agriturismo La Florida. "Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna il weekend delle zucche all’agriturismo". La Florida, siamo a Bondeno. "Otto giornate di festa tra natura, giochi e atmosfere autunnali in un Pumpkin Patch all’italiana". Il percorso del parco delle zucche ha una durata di un’ora. Costo: 12 euro a bambino. E ti porti via anche la zucca.

A Comacchio weekend di eventi, 31 ottobre 1 e 2 novembre. Per tre giorni Comacchio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Fantasia, tradizione e meraviglia si incontrano. Dalle creature preistoriche che invaderanno le strade nella notte di Halloween, ai laboratori, alle parate incantate e agli spettacoli luminosi che celebreranno l’autunno. "Con un debutto importante. Radici e Atmosfere d’Autunno, format pensato per valorizzare la bellezza della stagione, il calore della nostra comunità e il fascino delle tradizioni. Un programma poetico e familiare, che coinvolgerà grandi e piccoli in un’atmosfera di incanto condiviso".

Mario Bovenzi