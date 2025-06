Zuffellato Technologies: "Da 50 anni innovazione con al centro la persona"

Trovare la formula giusta per un’azienda che si affaccia alla primavera numero cinquanta non è sforzo che tutti sono in grado di compiere. Forse è per questo che per descrivere al meglio l’intuizione di chi fondò, nel 1975, la Zuffellato Technologies, il termine più corretto è "lungimiranza". Vittorina Nori e Giovanni Zuffellato ne ebbero. Tutto gemmò da quella che all’epoca sembrava un colosso senza fine: la Olivetti. Eppure allora, i due fondatori guardarono oltre. E oggi, l’azienda che compie il mezzo secolo di vita (l’evento che celebrerà la ricorrenza è previsto il 19 giugno a palazzo Diamanti) – e che nel frattempo si è specializzata nella realizzazione di software applicabili trasversalmente a moltissimi settori e che non ha mai smesso di innovare e innovarsi – è portata avanti, oltre che da Nori, dai figli Barbara ed Enrico. Proprio quest’ultimo, tra il commosso e l’orgoglioso, presenta alla città quello che "per noi, prima di tutto, è un grande orgoglio: da cinquant’anni la Zuffellato investe in questa città e porta il nome di Ferrara oltre i confini delle mura, attraverso i tanti clienti che abbiamo disseminati a diverse latitudini". L’elemento innovativo, fortemente ancorato alle radici, è ciò che più in assoluto identifica l’attività dell’azienda e che rappresenta "la sfida quotidiana".

"Quando siamo partiti – ricostruisce l’amministratore delegato – gli elementi tecnologici erano sostanzialmente riconducibili ai calcolatori. Poi, il vero cambio di dna è arrivato da quando ci siamo specializzati nella realizzazione di software. Da ultimo, ci siamo focalizzati in particolare (specie in termini di investimenti) sul settore dell’agro alimentare a cui anche il nostro ateneo sta dedicando molte attenzioni e sul quale vogliamo puntare per il futuro, con nuove collaborazioni anche istituzionali". È Michelangelo Nibbio Bonnet, responsabile marketing dell’azienda, che annuncia la volontà di "voler creare a Ferrara un hub tecnologico a Ferrara dedicato all’agro-alimentare". Una sfida nella sfida perché, aggiunge, "il vero investimento è quello legato alle risorse umane e alle nuove competenze di cui l’azienda necessita per sviluppare progetti innovativi". Il fil rouge che tiene tutto assieme, che traspare dalle parole di imprenditore e dipendenti, è la centralità della persona. Una filosofia di lavoro che diventa componente essenziale e irrinunciabile nella conduzione dell’azienda. In questo, probabilmente aiuta la vocazione "familiare" della Zuffellato. Un elemento che Enrico e Barbara rivendicano come sostanziale. Dalle origini al futuro.

"Voglio immaginare questo traguardo come un nuovo inizio non come un approdo – scandisce l’assessore alle Attività Produttive, Francesco Carità – . Arrivare a traguardare i cinquant’anni di attività rappresenta senz’altro un grandissimo risultato ma parallelamente deve essere uno sprone per proseguire questo lavoro per lo meno per altrettanto tempo. Spero che la Zuffellato possa iniziare il percorso per il riconoscimento di Bottega Storica, pur con la volontà di continuare a innovare". Come spesso accade, il più grande tributo a una storia come questa, arriva dalla musica. La Zuffellato la immaginiamo con le parole di Pierangelo Bertoli: con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.

Federico Di Bisceglie