Zurma (Fare Verde): "Vandali al Senato, atto da condannare"

"Atto vile da condannare". Il membro della direzione nazionale di Fare Verde Gianpaolo Zurma attacca gli esponenti del movimento Ultima Generazione, i quali l’altro giorno, hanno imbrattato con la vernice la facciata del Senato. "Il 2 gennaio – spiega Gianpaolo Zurma – il movimento giovanile ’Ultima Generazione’ in nome dell’ambientalismo militante ha imbrattato di vernice Palazzo Madama attaccando il Governo definendolo “criminale”. Non è la prima volta che questi ragazzi, in Europa e nella nostra Nazione, decidono di deturpare i palazzi storici ed opere d’arte di importanza storica e culturale. Dobbiamo dirlo chiaramente sopratutto per disincentivare tali azioni: non è ambientalismo ma vandalismo, non banalizziamo una giusta battaglia come la difesa della Natura per colpa di incoscienti che vogliono visibilità e un like in più". "La critica fatta da Ultima Generazione nei confronti del Governo – prosegue Zurma – è insensata e rappresenta la sterile propaganda legata ad una certa visione del mondo, il Ministero dell’Ambiente infatti ha raggiunto tutti i 55 obiettivi secondo semestre del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, potendo richiedere quindi la terza rata di finanziamenti pari a 19 miliardi di euro. Un importante traguardo per l’Italia che dimostra di essere attenta e all’avanguardia in materia di sovranità energetica e tutela dell’ambiente. Non esistono alibi né giustificazioni a tale vicenda, è necessaria una ferma condanna proprio per evitare che le nuove generazioni non vengano influenzate da movimenti metapolitici che sfruttano la tematica ambientale, definendola “disobbedienza civile”, ma che nella realtà simboleggia la mancanza di idee per il bene della nostra Nazione".