Cuccioli abbandonati a Ferrara: in 38 cercano casa, appello per l’adozione

Ferrara, 8 maggio 2023 – “Alcuni mostri senza cuore hanno abbandonato tantissimi cuccioli. Così, oggi, al canile 38 bellissimi cagnolini cercano casa. Ci appelliamo al cuore di chi vorrà prendersene cura, donando loro quell’affetto che non hanno trovato all’inizio della loro vita”, scrive sui social l’assessore alla Tutela degli animali Alessandro Balboni che ieri, come spiega in un suo post, partecipando agli open day del canile comunale di Ferrara (in via Via Gramicia, 120), ha incontrato gli operatori che negli ultimi giorni hanno preso in carico i cagnolini, nati da cucciolate diverse ma tutti abbandonati.

L'assessore Alessandro Balboni con i cuccioli

“Sono bellissimi, cercano casa e hanno bisogno di una famiglia. Ringrazio gli operatori del canile per il lavoro che stanno svolgendo e per la cura con cui stanno seguendo anche questo caso e le esigenze dei piccoli”. Un grazie l’assessore lo esprime inoltre all’associazione animalista Enpa Ferrara, “anche oggi, come sempre, presente e in prima linea per il benessere dei nostri amici animali”.

Come fare la richiesta di adozione

“Chi volesse dare una mano - lancia inoltre l’appello Balboni - può farlo sia inoltrando una richiesta di adozione (un gesto di grande generosità che però deve essere fatto con consapevolezza e serietà), sia aderendo alla campagna di raccolta fondi attivata dall'associazione animalista Tana Liberi Tutti”.

Nel primo caso ci si può recare direttamente in via Gramicia 120 oppure contattare lo 0532 751454 o mandare una mail all’indirizzo [email protected].

Nel secondo caso la mail è [email protected] e il sito tanaliberituttiodv.org Intanto, fa sapere l’assessore Balboni attraverso la sua pagina social, il Comune intende farsi parte attiva nell’individuare i responsabili degli abbandoni. “Come amministrazione non ci volteremo dall’altra parte e attiveremo le opportune procedure e indagini per risalire a quegli infami”.