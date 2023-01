Federico Fellini, video inedito mentre passeggia a New York girato da un collezionista di Ferrara

Ferrara, 20 gennaio 2023 – Oggi è l’anniversario di Federico Fellini, maestro del cinema italiano e mondiale. E mentre i musei di Rimini restano aperti per celebrare il 103esimo compleanno dell’artista nato qui nel 1920, c’è un ‘regalo’ davvero singolare che, a distanza di anni, viene recapitato al 5 volte premio Oscar. Un collezionista ferrarese ha infatti scoperto che in uno dei suoi vecchi filmati amatoriali appare Fellini. Il Maestro, che appare divertito dal fatto accidentale, sorride nel 1969 in favore di camera mentre passeggia per le vie di Manhattan, a New York.

Anniversario Fellini, il video inedito di un collezionista

Difficile riassumere la personalità di Federico Fellini e i suoi quarant’anni di carriera, così come è difficile rendere conto dei suoi capolavori cinematografici. Con i suoi personaggi bizzarri, il suo stile visionario, le ambientazioni oniriche in cui le classi sociali da lui rappresentate andavano perdendosi, lasciando quel senso di umana satira malinconica, lo stile felliniano resta vivido nell’immaginario collettivo. Film come I vitelloni, La strada, La dolce vita, 8½ e Amarcord - per citarne alcuni – sono pietre miliari condivise in tutto il mondo.

Ci sono poi frammenti che, senza alcuna pretesa, raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la personalità di un artista come Fellini. È il caso di un collezionista di Ferrara, Andrea Forlani, che tra i suoi archivi trova un filmato inedito che riprende l’artista. Si di un frammento di pellicola Super 8 nel quale si vede Fellini passeggiare per New York, lungo la Quinta Strada, nel centro del distretto di Manhattan.

Forlani realizzò il video mentre era in trasferta negli Usa. Fortuitamente, l’obiettivo incrociò l’obiettivo del turista il celebre cineasta si sofferma incuriosito e poi saluta, prima di procedere attraversando la strada. Il filmato è del 1969, anno in cui Fellini - proprio negli Stati Uniti - ha registrato il documentario televisivo Block-notes di un regista, poi trasmesso nella serie NBC Experiment in Television, con alcuni backstage e provini, alternati da piccoli sketch. Proprio 24 anni dopo Fellini fu ricoverato a Ferrara - all’ospedale San Giorgio - dal 20 agosto 1993, dopo l'ictus ischemico che lo aveva parzialmente paralizzato.

Progetto “Memoria in comune” di Ferrara

Andrea Forlani è un collezionista che da 14 anni raccoglie i ricordi su pellicola per digitalizzarli e per salvarne l’integrità e che da qualche tempo ha promosso, d’intesa col Comune e con Ferrara Arte, il progetto “Memoria in comune”, per la digitalizzazione dei vecchi supporti filmici che riguardano la città. “Tra migliaia di memorie video di famiglie, privati, appassionati, è spuntata una sequenza che, a sorpresa, mostrava proprio Fellini”, spiega.

“È stata una grande emozione, non avrei mai immaginato di ritrovare inediti del grande regista in un filmato amatoriale realizzato oltreoceano”.