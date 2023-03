Ferrara sulla Bbc, in onda la puntata girata a novembre in città: dove vederla

Le riprese in piazza Trento Trieste

Ferrara, 8 marzo 2023 - E’ andata in onda lunedì sera nel Regno Unito - ed è disponibile da ieri online in lingua gallese - la puntata della serie “Pizza boys” girata in città a fine novembre 2022. I conduttori Jeremy Jezz Phillips e Ieuan Harris hanno guidato i telespettatori UK in un viaggio culinario ambientato in città. Un viaggio scelto per raccontare l’Italia a pochi giorni dalla partita del Sei Nazioni di Rugby Italia-Galles, che andrà in scena sabato 11 marzo dalle 15.15. I ’Pizza Boys’ approdano in città Serie Bbc tra Ercole d’Este e Castello Obiettivo dei Pizza Boys in trasferta estense: confezionare una “pizza” gourmet con prodotti del territorio. Alla fine delle riprese della serie tv, dopo aver raccontato al pubblico inglese e gallese i piatti principali della cucina dei Paesi visitati, i due giovani divulgatori chiederanno di partecipare al Campionato Mondiale della Pizza, che si tiene a Parma tutti gli anni. I presentatori e la troupe hanno scelto come location per la serie: il Castello, l’esterno della Cattedrale, Piazza Trento e Trieste, via Mazzini, l’Acquedotto monumentale, piazza Ariostea, piazza Municipale, corso Giovecca e la sua prospettiva, corso Ercole I D’Este, e altri luoghi nel cuore della...