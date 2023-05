Benedetta Rossi oggi a Forlì, folla al centro commerciale per il firmacopie

Forlì, 14 maggio 2023 - Centinaia di persone, tra i fan seduti ordinatamente nell’area ristorazione in attesa di un incontro vis a vis con la loro beniamina e clienti incuriositi assiepati dietro le quinte, hanno affollato oggi pomeriggio il centro commerciale ‘Puntadiferro’ per la food blogger più amata d’Italia.

Moltissimi forlivesi, infatti, hanno accolto con affetto la marchigiana Benedetta Rossi, divenuta una vera e propria star sia della tv sia dei social con il suo programma di cucina ‘Fatto in casa da Benedetta’.

Dopo il successo dei primi 5 libri, bestseller da oltre un milione di copie totali, la Rossi ha pubblicato un nuovo volume dal titolo ‘ Benvenuti in casa mia’ che racchiude ricette semplici ma anche molti ‘consigli furbi’ ed efficaci per chi vuole cimentarsi dietro i fornelli, in giardino o in altri aspetti della vita domestica.

Il Puntadiferro ha ospitato dunque l’atteso ‘firmacopie’: decine di aspiranti ‘azdore’ si sono messe in fila per un selfie con Benedetta (accompagnata come sempre dal suo fedele Marco) e per ricevere un autografo sul libro appena acquistato.