Carlo Rambaldi, stella sulla Walk of Fame di Hollywood per il creatore di E.T. e King Kong

Ferrara, 2 luglio 2025 – Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per Carlo Rambaldi, il geniale artista e creatore di effetti speciali iconici e indimenticabili, nonché padre di E.T. e King Kong, nato in provincia di Ferrara e che ha poi studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

“Questo prestigioso riconoscimento celebra non solo il suo straordinario contributo al cinema, ma anche la sua innovativa visione che ha rivoluzionato il settore degli effetti visivi”, scrive in una nota Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura.

“Rambaldi – prosegue Borgonzoni – ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati di film di tutto il mondo. Il ministero della cultura e Cinecittà da tempo stanno lavorando per celebrare proprio nel 2025 i cento anni dalla sua nascita. Grande italiano, grande emiliano, il suo genio brillerà insieme a quello di Franco Nero”.

Quella di Rambaldi, infatti, è la seconda stella di oggi. Poco prima infatti l’annuncio del prestigioso riconoscimento conferito anche a Franco Nero, celebre attore italiano, che “ha conquistato il mondo, divenendo noto per i suoi ruoli in film iconici come ‘Django’ e ‘Il giorno della civetta’. Solo un anno fa ne avevo parlato con Tiziana Rocca, direttore del Filming Italy Los Angeles, condividendo l’importanza che questo attore ha avuto nella storia del cinema e di alcuni generi come gli spaghetti western, la ringrazio per il lavoro fatto”, conclude Borgonzoni.