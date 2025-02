Carnevale di Cento 2025, Mr. Rain conquista tutti tra carri, allegria e grandi emozioni

Cento, 23 febbraio 2025 – Nulla ha fermato l'energia dello spettacolo e l’entusiasmo del Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi Eventi, che ha vissuto la sua seconda domenica di sfilata e ha visto invadere Piazza Guercino di gente, dove i cuori di tutti sono stati conquistati dal super ospite della giornata: Mr. Rain.

Una domenica che ha visto musica ed energia allontanare la pioggia lieve della notte e la nebbia della mattina, per un pomeriggio decisamente superlativo durante il quale vi è stato anche lo spettacolo di Mr. Rain che ha portato tutti in un viaggio emotivo, facendo vibrare le emozioni di tantissimi fan presenti, con un’esibizione che ha lasciato il segno.

5 foto È iniziato il tanto atteso Carnevale di Cento, in provincia di Ferrara, l'evento che affonda le radici in oltre 400 anni di storia e l'unico al mondo gemellato con quello di Rio de Janeiro. L'edizione di quest'anno si intitola "Nuovi Orizzonti" e vede sfidarsi cinque Associazioni carnevalesche che porteranno in corteo il proprio imponente lavoro di cartapesta per aggiudicarsi il titolo di miglior carro del Carnevale 2025. I prossimi appuntamenti saranno il 23 febbraio, 2, 9 e 16 marzo. Quest'ultima domenica è prevista alle 10 nella Rocca di Cento, la Rievocazione storica a cura della Compagnia del Gambero di Cento e alle 10.30, lungo Corso Guercino, sfileranno le Alfa Romeo. Dalle 14 inizierà l'ultima sfilata allegorica con la successiva premiazione del carro vincitore alle 17 sul palco di piazza Guercino.

Tra i suoi successi più amati, non poteva mancare "Supereroi" che è stata cantata dall’intera piazza, ricordando a tutti che si è dei piccoli ‘supereroi’ se si è capaci di chiedere aiuto, allora si può rinascere dai momenti bui e dalla depressione perché così si trova la forza di affrontare le proprie paure, solitudini e dolori.

Mr Rain non ha mancato di far sentire anche l’ultima canzone uscita a novembre dal titolo “Pericolosa” ma anche scendere dal palco per avvicinarsi alle sue tante fans presenti. “Un bilancio straordinario anche per questa seconda domenica di sfilata – le parole di Riccardo Manservisi – nonostante non ci sia stato sole splendente, un grandissimo pubblico ha risposto da tutta Italia e questo davvero mi commuove”.

Ed è un viaggio tra le emozioni anche quello offerto dal Cento Carnevale d'Europa che in quest’edizione spazia tra le tematiche, tra musica e riflessioni e tra la polvere di stelle, il rumore delle risate e dello stupore, applausi e mani al cielo per portarsi a casa i regali scesi dalle torrette dei carri, si intrecciano messaggi che parlano del nostro presente, del nostro futuro e della nostra umanità.

Con il ritmo incalzante dei presentatori Alessandro Ramin e Patty Po, il pubblico è stato catapultato in un’atmosfera magica, con il calore samba delle brasiliane, la maschera di Tasi, il gruppo a piedi "Figli delle stelle" con ‘Aladino’ e poi, i cinque enormi carri in gara.

Le prime ad arrivare sono state le 5 enormi oche dei Fantasti100 con ‘I Bla bla bla delle false verità’: mettono in guardia e spiegano che la verità cammina da sola mentre il pettegolezzo si porta dietro una schiera di ammiratori così come le false informazioni ma alla fine, chi c’è dietro, lo si viene sempre a sapere, invitando a stare attenti a influenze social, fake news e maschere ingannevoli.

‘La foresta delle illusioni’ dei Toponi, con il loro gruppo a piedi porta in un mondo quasi psichedelico mentre dal carro un mostro si fa largo tra alberi animati facendo apparire alle sue spalle una fattucchiera, madre delle illusioni. E’ il confine tra immaginazione e attesa, tra aspettativa e delusione dalla quale stare attenti.

‘È ora di piantarla’ dei Mazalora è un grido a favore dell’ambiente perché non si sprechino più le risorse naturali del pianeta con l’acqua, simbolo di vita, che dall’improvviso appare e sorprende, scrosciando dalla cartapesta della maschera centrale, accompagnata da zampilli di fontana in un atto tanto poetico quanto di speranza e rinascita ma anche di grande coraggio di questa associazione carnevalesca che osa l’impensabile.

E’ una particolare musica elettronica ad accompagnare gli ‘Scheletri digitali’ del Risveglio. Parlano di attualità e di come la tecnologia e i social, se male usati trasformano le informazioni private degli utenti in scheletri esposti. La rete, con le sue infinite connessioni, è il nuovo armadio che nasconde peccati e segreti che si spalanca in piazza alle spalle di uno scheletro seduto al computer e con un ledwall al posto della testa.

Infine a far capolino dalla strettoia di piazza è il muso dell’enorme orso dei campioni in carica, i Ragazzi del Guercino, che arrivano con ‘Le Custodi dell’umanità’, esaltando la forza indomabile della donna, il suo ruolo di pilastro dell’umanità con un’opera ispirata alla mitologia norrena ed esortandole a tenere alta la testa e combattere contro soprusi e violenze.