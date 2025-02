Castello Estense e Ferrara in onda sulla tv giapponese

Ferrara, 5 febbraio 2025 - L’emittente pubblica giapponese Nhk (Japan Broadcasting Corporation) è stata in città per girare un documentario sulla Ferrara rinascimentale e la famiglia d’Este. Fondata nel 1950 la tv giapponese pubblica trasmette in tutto il Giappone ed è l’equivalente della Rai in Italia. Le riprese faranno parte del viaggio a puntate attraverso gli incantevoli e antichi castelli d’Europa.

Città d’avanguardia nel Rinascimento

Le riprese si sono svolte nei giorni scorsi all’interno del Castello Estense e in altri palazzi rappresentativi della città rinascimentale, presentando al pubblico giapponese Ferrara come la città d’avanguardia nel Rinascimento. A condurre la puntata sarà il professor Yoshihiro Senda, dell’Università di Nara, una delle massime autorità in materia di archeologia dei castelli in Giappone. La messa in onda è prevista per la fine di marzo 2025.

L’incontro con il sindaco Fabbri

Nel corso delle riprese il sindaco del Comune di Ferrara, Alan Fabbri, ha incontrato lo staff della tv giapponese. “È per noi motivo di grande orgoglio – ha detto il sindaco – aver ospitato in questi giorni la troupe televisiva dell’emittente pubblica giapponese Nhk, che ha scelto Ferrara per rappresentare l’Italia nel suo viaggio alla scoperta dei castelli d’Europa. Sarà un importante biglietto da visita - ha aggiunto il primo cittadino - per far conoscere in Giappone la nostra città e i suoi bellissimi tesori tra arte, cultura, natura ed enogastronomia, auspicando che possa essere di incentivo per il pubblico giapponese a scegliere Ferrara come meta turistica in futuro”.