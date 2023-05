Casting a Ferrara per la fiction Rai ‘Lea - Un nuovo giorno 2’ con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Ferrara, 2 maggio 2023 – Dopo il successo della prima stagione, la città si prepara ad accogliere nuovamente Anna Valle, Giorgio Pasotti e l’intera troupe di “Lea - Un nuovo giorno 2”. La produzione, in vista delle riprese tra giugno e luglio, è alla ricerca di figurazioni speciali e di comparse generiche. In particolare, il casting è rivolto a donne tra i 20 e i 25 anni per il ruolo di commessa, a uomini tra i 40 e 45 per il ruolo di insegnante di musica, a donne di 30 anni per il ruolo di baby sitter e a donne tra i 40 e i 45 anni per il ruolo di assessora. Inoltre, verranno selezionati anche una ragazza maggiorenne alta 150 centimetri e un ragazzo maggiorenne alto 165 centimetri.

Nella serie televisiva diretta da Fabrizio Costa, Anna Valle tornerà a vestire il camice di Lea, l’infermiera specializzata del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara. Le riprese che nella prima stagione hanno coinvolto numerosi professionisti del territorio tra tecnici, attori e comparse, sarà un’importante occasione per la città emiliana, sempre più location affermata per il cinema e la televisione.