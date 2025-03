Cento carnevale d'Europa 2025: le sfilate, i colori e la magia della terza domenica di festeggiamenti

Cento, 2 marzo 2025 - Il Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi prosegue nel suo successo alla terza domenica di sfilata, baciata ancora dal sole, accendendosi di colori e suoni avvolgendo la città nel leggendario abbraccio di quella magia e meraviglia che da 40 anni con la Manservisi Eventi e la bravura dei carristi, mostra in piazza migliaia di occhi rapiti dalla bellezza e dall’arte in movimento dei carri.

Un enorme palcoscenico che si snoda nel cuore della città che ancora una volta ha accolto pubblico da ogni angolo d'Italia e da terre lontane come Inghilterra e Israele, tutti uniti dalla magia di una festa che trascende confini e culture.

Ad aprire la sfilata del Cento Carnevale d'Europa, l’esplosione di energia arabeggiante del gruppo in maschera a piedi “I Figli delle Stelle" che hanno trasportato il pubblico nel mondo incantato di Aladino con danze accattivanti che non permettevano di tenere i piedi fermi. Poi immancabili le brasiliane di Ipanema Show con il loro tocco esotico e provocanti samba a ricordare il gemellaggio con il carnevale di Rio de Janeiro, Tasi con il suo carisma inconfondibile, i frizzanti presentatori Patty Po e Alessandro Ramin, che con il loro spirito vivace hanno reso ogni momento ancora più speciale e dopo il primo passaggio dei carri, il dj set di Gabri Seth che ha fatto ballare la piazza in attesa del secondo giro.

22 foto Un enorme palcoscenico si è snodato nel cuore della città e che ancora una volta ha accolto pubblico da ogni angolo d'Italia e non solo, tutti uniti dalla magia di una festa che trascende confini e culture (Foto di Laura Guerra)

Una terza giornata di carnevale, dove Cento, palcoscenico di colori e suoni è anche luogo dove ogni carro e ogni maschera racconta una storia e stuzzica anche alla riflessione. "La Foresta delle Illusioni", il carro dei Toponi, è stato il primo a fare la sua entrata: un mostro, simbolo della delusione, emerge dal cuore di una selva intricata, accompagnato dalla fattucchiera delle illusioni. Poi lo stupore con il carro dei Mazalora, che gridano a gran voce "È ora di piantarla!": un inno alla protezione della natura e alle sue risorse con maschere indigene dalle quali appare un lupo e il colpo di scena dell’acqua che sgorga dalla cartapesta stupendo il pubblico e il messaggio forte e chiaro che la natura è la nostra casa e non possiamo ignorarla.

Poi il "Risveglio" che si fa largo tra la folla, con un gigantesco scheletro al pc e un carro diventa un monito sulla nostra relazione con i social che mostrano aperti gli armadi con dentro gli scheletri nascosti invitando a un utilizzo più consapevole della tecnologia. Con "Le Custodi dell’Umanità" dei Ragazzi del Guercino fanno il loro ingresso trionfale con l’imponente figura di un orso, cavalcato da una vichinga, affiancato da un lupo e una renna. Un omaggio potente alla figura femminile, pilastro della nostra società, che incarna la forza, il coraggio e la saggezza. E poi, l’ultima sorpresa della giornata: il carro dei Fantasti100, che con le loro cinque oche, o meglio, i loro “ocaroni”, promettono una carica di divertimento, ma anche di critica. “Bla bla bla delle false verità” è il titolo del loro carro, un’ironica riflessione sulle opinioni vuote che si fanno strada tra influencer e divulgatori di fake news calpestando le fondamenta della cultura.

Un gioco di maschere e suoni che accende i cuori e che dà già appuntamento a domenica 9 marzo per la quarta e penultima giornata del Cento Carnevale d'Europa