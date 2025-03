Cento Carnevale d’Europa, trionfano le ‘Illusioni’ dei Toponi

Cento (Ferrara), 16 marzo 2025 – L'edizione del 2025 del Cento Carnevale d'Europa è dei Toponi che hanno vinto con distacco con il carro ‘La foresta delle illusioni’. Per loro l'illusione della vittoria è diventata realtà grazie ai 1340 punti ottenuti dalla giuria nelle precedenti 4 domeniche. Tanta gioia per loro che hanno festeggiato in piazza con il carro in parata.

Finendo al 2 posto con 1184 punti, I Ragazzi del Guercino hanno dovuto lasciare lo scettro del vincitore pur portando in piazza un carro con maschere enormi e un messaggio forte a tutte le donne dicendogli che sono loro ‘Le custodi dell’umanità’

Il loro urlo finale ‘maledetti’ ha conquistato e fatto ridere tutti ma stavolta i Fantasti100 si devono accontentare del terzo posto (1180 punti) raggiunto con il carro ‘I bla bla bla bla delle false verità’, tra oche beccheggianti e il loro sbattere i piedi sulla cultura guidati da influencer e da qualsiasi cosa venga detta, senza porvi una riflessione critica.

Amarissimo 4 posto (996 punti) per i Mazalora con ‘E’ ora di piantarla!’ che hanno conquistato il pubblico con la loro audacia, riuscendo a rendere possibile l’improbabile facendo sgorgare acqua dalla cartapesta. E ogni volta, dal pubblico applausi e occhi sgranati dallo stupore. Un grido ambientale che ha lasciato il segno in questo carnevale.

Ultimo posto (884 punti) per Il Risveglio con ‘Scheletri nell’armadio’, un monito a stare attenti ai dati che si mettono sui social, che ha saputo catturare lo sguardo del pubblico con un carro magnetico e provocatorio sia nelle musiche elettroniche che nel portare davvero in piazza, su uno schermo, le vite altrui utilizzando un qr code per interagire con il carro stesso. Innovazione che ha visto partecipare tanta gente.

Ad aggiudicarsi il premio per il gettito sono stati i Mazalora mentre per costumi e coreografia la coppa è andata ai Fantasti100 che si aggiudicano anche il premio Radio Bruno.

Infine il rogo di Tasi lo spettacolo piromusicale e l'annuncio del patron Ivano Manservisi: "L'appuntamento per l'edizione 2026 è dal primo febbraio al primo marzo".