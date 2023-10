Ferrara Food Festival 2023, al via la terza edizione tra tradizione e innovazione

Ferrara, 30 ottobre 2023 - Un festival dedicato al cibo e alle tradizioni del territorio: a Ferrara è ormai prossimo all'apertura del sipario il Ferrara Food Festival.

Dal 1 novembre riparte il Ferrara Food Festival

Dall'1 al 5 novembre si potrà respirare l'aria della tradizione e della cucina ferrarese direttamente tra le vie del centro. Piazza Trento Trieste, Piazza Castello, Piazza Savonarola e Piazza Municipale saranno infatti il palcoscenico degli eventi della rassegna, per cinque giorni interamente dedicati alle eccellenze enogastronomiche e in un viaggio sensoriale tra i sapori del territorio.

Il programma della terza edizione del Ferrara Food Festival è caratterizzato da tanti appuntamenti dedicati al grande pubblico: dagli spettacoli itineranti alle degustazioni, dagli show cooking alle visite guidate per la città, ma anche mostre, convegni e laboratori didattici.

I sapori della tradizione

Il vero protagonista sarà però il cibo, con le ricette che hanno reso famosa Ferrara nel mondo. A partire dalla Coppia Ferrarese IGP, un pane formato da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro, ottimo in abbinamento con la salama da sugo. Ci saranno poi la zucca e le pere e l’Aglio di Voghiera DOP, che con il suo gusto dolce e delicato rende speciale ogni piatto.E poi ancora la pasta fresca, il pampapato ferrarese, le vongole di Goro ma anche il pasticcio ferrarese, caratterizzato da un contrasto dolce salato per lo scrigno di pasta frolla con un ripieno di maccheroni pasticciati con ragù bianco e besciamella. Tra tradizione e innovazione, con nuovi abbinamenti proposti, il Ferrara Food Festival si conferma un evento culturale imperdibile per la città degli estensi.