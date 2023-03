Ferrara Summer Festival 2023: arrivano Giorgia e i Soliti idioti

Ferrara, 28 marzo 2023 - Continua ad arricchirsi di nomi importanti, il calendario del Ferrara Summer Festival che ha appena annunciato altri due grandi spettacoli: l’11 luglio il concerto di Giorgia e il 13 luglio la comicità de I Soliti Idioti. Con il ‘Giorgia Blu live outdoor’, la cantautrice che ha incantato tutti anche all’ultimo Festival di Sanremo, girerà alcune delle località più belle dell’Italia arrivando dunque, anche in piazza Trento Trieste per incantare con la sua bellissima voce.

Basta dire il suo nome per pensare subito a una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e all’etero, con feat importanti come quelli con i Simple Minds, Luciano Pavarotti, Bryan Adams, Sting, Alicia Keys, solo per citarne alcuni, milioni di copie vendute e premi conquistati. Cinque volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, nell'edizione del 1995, vinse con Come saprei e fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare quattro premi.

Qualche giorno dopo, invece, la piazza si vestirà di risate con il fantastico ed esilarante duo de ‘I soliti idioti, il ritorno’. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime sono le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Questi e tanti nuovi personaggi torneranno durante gli show di quest'estate. Per entrambi gli spettacoli, i biglietti sono già in vendita.

Ferrara Summer Festival 2023: programma

Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Peggy Gou il 17 giugno, Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea, Biagio Antonacci il 30 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Giorgia l’11 luglio, Steve Hackett il 12 luglio, I Soliti Idioti il 13 luglio, Black Eyed Peas il 14 luglio, Guè il 15 luglio con Geolier, ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio, Madame il 21 luglio.