Ferrara Summer Festival 2023, ci sono anche Paola e Chiara e Gianni Morandi

Ferrara, 31 marzo 2023 - Altri due grandi nomi si aggiungono al ricco calendario estivo del Ferrara Summer Festival. Si tratta di Paola e Chiara, reduci da Sanremo, che si esibiranno in piazza Trento Trieste il 14 luglio e Gianni Morandi il 20 luglio. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti nell’estate estense che vede dunque arrivare il famoso duo canoro italiano di musica pop e dance pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi che hanno fatto ritmato l’ultimo Sanremo con la loro ‘Furore’, ora sono pronte per essere le iconiche madrine del Roma Pride 2023 il 10 giugno e poi dare il via al tour ‘Paola e Chiara per sempre’, girando l’Italia facendo ballare nuovamente il loro pubblico. In questo Tour, arriveranno dunque anche a Ferrara il 14 luglio in uan data davvero esplosiva che vedrà Paola e Chiara e i Black Eyed Peas. Biglietti già in vendita on line su Tiketone e nei punti vendita autorizzati.

Pochi giorni dopo, e il 20 luglio, arriva in piazza Trento Trieste un’icona della musica italiana come Gianni Morandi, un nome che si presenta da solo, capace di attraversare ed innamorare generazioni. Un veterano del Festival di Sanremo, con ben dieci presenze all’attivo tra le partecipazioni come cantante big in gara e quelle in veste di conduttore e direttore artistico della kermesse, nonché come ospite. Il cantante di Monghidoro è stato infatti per ben sette volte un big in gara al Festival, che ha per altro vinto nel 1987 in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri per il cult musicale Si può dare di più ma Morandi è stato capace di stupire anche nei panni di conduttore all’ultimo Festival.

Artista che continua a produrre successi e che arriva a Ferrara con il ‘Go Gianni Go’, il tour che lo vedrà impegnato tutta l’estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto nelle più suggestive location d’Italia. Serate che mescoleranno i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico ‘EVVIVA!’, tra cui i brani frutto del sodalizio artistico con Jovanotti. I biglietti sono in vendita da lunedì 3 aprile dalle 14 su Tiketone e ticket Master.

“Dal 1951 ad oggi il Festival di Sanremo è l’appuntamento fisso italiano, lo specchio pop che riflette la nostra società, la nostra cultura: grazie alla sua forma, instabile ma flessibile, in continua trasformazione, ha saputo cambiare e adeguarsi alla società e ai tempi e unire le persone – con queste parole Fabio Marzola , produttore del Ferrara Summer Festival, sottolinea il parallelismo tra la manifestazione italiana e la kermesse ferrarese - portiamo a Ferrara una quota importante di artisti che sono passati dall’Ariston perché riconosciamo il valore artistico e simbolico. Il Ferrara Summer Festival unisce e celebra la canzone italiana.”

Ferrara Summer Festival: il calendario

Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Peggy Gou il 17 giugno, Drusilla Foer il 22 giugno, Modà il 23 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea, Biagio Antonacci il 30 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Giorgia l’11 luglio, Steve Hackett il 12 luglio, I Soliti Idioti il 13 luglio, Black Eyed Peas e Paola e Chiara il 14 luglio, Guè il 15 luglio con Geolier, ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio, Gianni Morandi il 20 luglio, Madame il 21 luglio.