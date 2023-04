Al Ferrara Summer Festival la Fluo Run e la musica con Ginevra

Ferrara, 14 aprile 2023 - Il Ferrara Summer Festival sta letteralmente snocciolando le sue perle giorno per giorno e stavolta, un doppio annuncia porta a una data tutta sportiva con la Fluo Run del 7 luglio e la musica con Ginevra il 29 giugno. Un evento davvero particolare quello con la corsa e il fitness della Fluo Run, che in piazza Trento Trieste farà assaporare il piacere di correre e camminare tutti insieme, tra gioia, sorrisi e fluorescenti. Nato nel giugno 2012 come una corsa-camminata di 5 km per promuovere la felicità e la salute psicofisica e mentale legate al movimento, nel tempo, il format si è ampliato, diventando un vero e proprio festival di fitness e sport, riunendo una miscela vincente di attività nello stesso giorno. Dal palco della Fluo Run, esperti e qualificati coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba e Strong. Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run, una vera e propria “fun race” di 5 km che si svolge di sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, tra le mura estensi e il bellissimo centro storico di Ferrara. Conclude il Fitness day, un live set con musica dal vivo, dove si potrà ascoltare, insieme a tutti gli altri “Runners”, tutte le migliori canzoni della musica dance in un appuntamento con benessere, sport e divertimento. Il programma prevede alle 19 fitness, alle 21.30 la start run e poi musica. Il biglietto è acquistabile su www.fluorun.eu. Si arricchisce anche l’appuntamento musicale del 29 giugno che già vede i Coma Cose e Nu Genea. Arriverà anche Ginevra, cantautrice e musicista torinese, una delle artiste più interessanti e promettenti del pop italiano, il cui ultimo album “Diamanti”, è stato considerato dalla critica uno dei migliori dischi del 2022. L'artista si esibirà come Opening Act dei due Live integrali previsti. I biglietti sono già disponibili. Il calendario completo del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: - 17 giugno Peggy Gou - 18 giugno Max Angioni - 20 giugno Umberto Tozzi - 22 giugno Drusilla Foer - 23 giugno Modà - 24 giugno The Lumineers - 28 giugno Salmo - 29 giugno Coma Cose, Nu Genea, con opening act di Ginevra - 30 giugno Biagio Antonacci - 1 luglio Teenage Dream - 5 luglio Eros Ramazzotti - 7 luglio la Fluo Run - 8 luglio Paul Kalbrenner - 9 luglio Lazza - 11 luglio Giorgia - 12 luglio Steve Hackett - 13 luglio I Soliti Idioti - 14 luglio Black Eyed Peas e Paola e Chiara - 15 luglio Guè, Ernia, Shablo, Geolier - 18 luglio Giacobazzi e Friends - 19 luglio ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ - 20 luglio Gianni Morandi - 21 luglio Madame