Umberto Tozzi al Ferrara Summer Festival 2023: ‘Gloria forever’

Ferrara, 12 aprile 2023 - Dopo il grande successo di "40 anni che ti amo", con il teatro Comunale sold out, Umberto Tozzi torna a Ferrara con un nuovo strepitoso concerto. Sarà infatti uno degli artisti del Ferrara Summer Festival e incanterà piazza Trento Trieste il 20 giugno con una data del suo tour "Gloria forever".

L'artista che nel ferrarese è di casa non solo per la frequentazione dello studio di registrazione centese Over Studio ma anche per la storica collaborazione con il batterista, anch'esso di Cento, Ricky Roma, torna sul palco a Ferrara dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero e aver attraversato la Penisola esibendosi nei principali teatri, e sarà una grande occasione per cantare ancora una volta tutti insieme “Gloria”, tutti i suoi più grandi successi, le intramontabili hit, ma anche brani meno noti al grande pubblico.

"Gli artisti ci permettono di vedere ciò che noi non siamo in grado di vedere ma che in qualche modo conosciamo - spiega Fabio Marzo la, produttore del Ferrara Summer Festival - abbiamo il privilegio di portare a Ferrara artisti di caratura internazionale che ci permettono di illuminare ed ispirare le nostre vite. Il Ferrara Summer Festival giunto alla sua quarta edizione si pone come rassegna universale e celebra l’amore in ogni suo aspetto: L’amore per il pubblico, l’amore per la città di Ferrara e l’amore per l’arte.”

Artista di prezioso livello, farà certamente vivere una serata magica, trasversale alle generazioni, di forza ma anche sentimento, in una bella cornice come quella di piazza Trento Trieste. Un artista che in carriera ha venduto nel mondo più di 80 milioni di dischi, pluripremiato a livello internazionale. Più di recente, dopo l’uscita nel 2017 del nuovo disco “Quarant’anni che ‘TI AMO’”, Tozzi ha intrapreso un tour in tutta Italia completamente sold out culminato con il concerto-evento “40 Anni Che Ti Amo” all’Arena di Verona con molti ospiti sul palco, tra cui Raf con cui ha deciso di tornare a collaborare e intraprendere un tour nei palazzetti dello sport e nei più importanti teatri italiani. Umberto Tozzi è stato super ospite anche al Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2021. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez:

- Peggy Gou il 17 giugno - Max Angioni il 18 giugno - Umberto Tozzi il 20 giugno - Drusilla Foer il 22 giugno - Modà il 23 giugno - The Lumineers il 24 giugno - Salmo il 28 giugno - Coma Cose il 29 giugno con o Nu Genea - Biagio Antonacci il 30 giugno - Eros Ramazzotti il 5 luglio - Paul Kalbrenner l’8 luglio - Lazza il 9 luglio - Giorgia l’11 luglio - Steve Hackett il 12 luglio - I Soliti Idioti il 13 luglio - Black Eyed Peas e Paola e Chiara il 14 luglio - Guè, Ernia, Shablo, Geolier il 15 luglio - Giacobazzi e Friends il 18 luglio - ‘Voglio tornare negli anni ‘90’ il 19 luglio - Gianni Morandi il 20 luglio, Madame il 21 luglio