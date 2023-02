Guè al Ferrara Summer Vibez, tutti gli artisti in calendario

guè

Ferrara, 21 febbraio 2023 - Estate davvero con grandi nomi a Ferrara, che ancora una volta si appresta a diventare la città meta di tutti gli appassionati di musica ma che pensa ad accontentare davvero tutti i gusti. L’ultimo nome lanciato dal Ferrara Summer Vibez, all’interno del Ferrara Summer Festival, è quello di Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno che sarà in piazza Trento Trieste il 15 luglio per il suo ‘Guè live 2023’ come terza data delle 8 in programma. L’artista al momento ha incluso solo due date nel suo tour: il 15 luglio a Ferrara e il 22 luglio a Rimini al Mamacita Festival Rimini Beach Arena. Per la data estense, i biglietti sono disponibili online dalle 14 di mercoledì 22 febbraio e nei punti vendita autorizzati dalle 11 di lunedì 27 febbraio. Noto rapper e produttore discografico italiano, è stato uno dei fondatori dei Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni duemila e, da solo, si è poi dato anche alla filmografia e alla tv.



Madreperla è il suo ultimo album, uscito a gennaio 2023, dove Gué ha collaborato con molti artisti della scena urban italiana come Paky, Anna, Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Marracash, Rkomi e Mahmood ma anche il rapper newyorkese Benny The Butcher. Album che sta già dando a Guè, diverse certificazioni di album di platino.

Ferrara Summer Festival: il calendario



Il calendario del Ferrara Summer Festival, con il Ferrara Summer Vibez al suo interno, vede dunque: Drusilla Foer il 22 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Salmo il 28 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Paul Kalbrenner l’8 luglio, Lazza il 9 luglio, Guè il 15 luglio, Madame il 21 luglio.