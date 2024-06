Ferrara, 21 giugno 2024 – Ferrara Summer Festival 2024. Oltre 3mila fan provenienti anche da oltre oceano, dal Michigan come testimoniano alcuni striscioni, in piazza Trento Trieste per assistere al concerto di Benson Boone. ‘Sono per la prima volta in Italia ed è bellissima. Siete bellissimi da vedere facciamoci un applauso. Mi emoziona essere qui sul palco’, le sue parole.