Ferrara, la città si tinge di rosa: il programma e cosa sapere

Ferrara, 2 luglio 2024 – Con l’arrivo della Notte Rosa, la città estense si tinge di rosa con iniziative dedicate, diventando un’ottima alternativa agli eventi in riviera. Anche quest’anno i allieterà Ferrara con una serie di appuntamenti pensati sia per i cittadini che per i turisti. Per tutte e tre le serate, il Castello estense, la fontana di piazza della Repubblica e Porta Paola saranno valorizzate da una illuminazione in rosa, che valorizzerà e caratterizzerà per l’occasione le bellezze architettoniche della città.

Venerdì 5 luglio, il Ferrara Summer Festival presenta La notte dei format: un evento a ingresso gratuito che - dalle 17:00 in Piazza Ariostea - farà ballare il pubblico con i ritmi dei migliori format musicali in circolazione, con musica degli Anni ’90, ’00 e ’10.

Venerdì 5 e sabato 6 luglio, Porta Paola - Centro di documentazione sulle Mura rimarrà aperta gratuitamente dalle 18 alle 23, in collaborazione con Strada dei Vini e dei Sapori, con la possibilità per i curiosi di scoprire la storia delle Mura cittadine.

Sabato 6 luglio, anche il Castello estense rimarrà straordinariamente aperto dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso ore 22:30), con una speciale tariffa unica di ingresso di 5 euro, oltre ad eventuali 2 euro aggiuntivi per la salita sulla Torre dei Leoni per ammirare il panorama al tramonto o in notturna. Per chi volesse approfondire la storia del Castello Estense, alle 21:30 partirà una visita guidata promossa di InFerrara, acquistabile sul sito inferrara.it o presso lo IAT del Castello Estense (intero 10 euro, ridotto 7 euro dai 7 ai 17 anni, gratuito fino ai 6 anni).

Tutte le informazioni su https://www.inferrara.it/it/notte-rosa-a-ferrara.