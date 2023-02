Madame al Ferrara summer festival: ecco quando

Madame

Ferrara, 3 febbraio 2023 - Pian piano il Ferrara Summer Festival sta svelando i big che si esibiranno quest’anno in grandi concerti.

Torna dunque a Ferrara, ma stavolta con un concerto tutto suo, Madame. Francesca Galeano all’’anagrafe, è stata la rivelazione di Sanremo 2021 con ‘Voce’ oltre ad essere tra i big in gara anche dell’edizione 2023 di Sanremo con la canzone “Il bene e il male”. La giovane cantautrice veneta, ha collaborato con i più grandi artisti italiani, da Sfera Ebbasta a Marco Mengoni e torna quest’estate live a Ferrara.

Madame si esibirà in Piazza Trento Trieste il 21 luglio e i biglietti sono già in vendita su TicketOne

Per il Ferrara Summer Festival è il terzo nome big svelato dopo quello di Eros Ramazzotti in concerto il 5 luglio a nella città estense con il suo ‘Battito infinito World Tour’ e i ‘The Lumineers’ in cartellone per il 24 giugno