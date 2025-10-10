Marc Chagall in mostra ai Diamanti, la poesia di un esule: “Tante opere mai viste in Italia”

Ferrara, 10 ottobre 2025 – “Voglio ringraziare di cuore una persona che oggi non è qui con noi ma che sta tornando, piano piano, a occupare il suo posto naturale quale caposaldo della cultura e dell’arte italiana, un posto che noi a Ferrara gli terremo ben caldo. E se è vero che Chagall faceva volare gli innamorati (foto) oggi mi piace pensare che il nostro applauso possa far volare il nostro grazie e il nostro affetto al presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi”.

In parete dipinti di collezionisti, raramente visti in mostra

Nella cerimonia inaugurale della mostra ‘Marc Chagall – testimone del suo tempo’ – molti dei discorsi, come quello appena citato dell’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, si sono chiusi con un pensiero a Vittorio Sgarbi (ricomparso negli ultimi giorni sui suoi profili social, dopo un lungo periodo di silenzio dovuto alla malattia). In effetti, chi ha seguito le conferenze stampa di Ferrara Arte negli ultimi cinque anni si era abituato alle peroratio finali, con cui il noto critico d’arte interpretava gli artisti di turno adottando una verve poetica, innegabilmente unica.

Così avrebbe certo fatto anche per la mostra su Chagall, vista l’enorme rilevanza di quest’ultima. Non solo sul piano della godibilità (e di Chagall) – senza voler fare gli sciamani, è facile prevedere ottimi risultati di spettatori –, ma anche perché raggruppa un gran numero di opere di collezione privata che ben pochi hanno visto in Italia. Infatti, all’inaugurazione, il salone d’onore di palazzo dei Diamanti era strapieno: nessuna sedia vuota. In platea, tra giornalisti e autorità civili e religiose, anche i prestatori, ripetutamente ringraziati dai relatori.

“Sottolineo un sentito riconoscimento a tutti i collezionisti – così Gulinelli –: la vostra partecipazione oggi testimonia l’importanza dell’evento. C’è chi dipinge la realtà, poi c’è Marc Chagall, l’uomo che ha preso la realtà per mano e l’ha portata in giro per le nuvole. I suoi quadri sono finestre aperte sul mondo, universi poetici incredibili capaci di incantare gli storici dell’arte e i bambini. Invito gli spettatori di questa mostra a rallentare, a guardare con occhi nuovi, per scoprire un universo giocoso e incantato”. Poi, l’annuncio: al termine di questa mostra, che durerà fino all’8 febbraio 2026, inaugurerà un’altra esposizione dedicata ad Andy Warhol.

“Questa è la terza mostra che realizziamo con Ferrara Arte a Palazzo dei Diamanti – interviene Iole Siena, presidente di Arthemisia –: questa collaborazione sta dando grandi soddisfazioni a noi e all’intera città. Chagall è un esule che piange la sua terra per tutta la vita. Piange guerra, devastazione, morte: le opere che ha fatto al suo tempo potrebbe farle anche oggi”.

Quindi il riferimento all’ultima opera del percorso espositivo, una grande colomba intitolata ‘La Pace’: “La conclusione della mostra con quest’opera, in queste giornate in cui finalmente si parla di pace, riempie il cuore”. Il direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale ha sottolineato il potenziale dell’esposizione: “Ci dà un ritratto a tutto tondo di questo artista, che viene toccato solo marginalmente dalle grandi avanguardie e che invece ritorna alla sua infanzia. Oggi è un modo per ricordare la grande mostra su Chagall che qui si fece nel 1992. Nel percorso troverete momenti straordinari del pittore, come le opere pubbliche degli anni Sessanta, il soffitto dell’Opéra di Parigi e le 12 vetrate per la sinagoga dell’ospedale di Hadassah a Gerusalemme”.

Una buona mostra si basa anche sulla rete culturale del territorio: “In qualità di direttore dei Musei Nazionali di Ferrara – così Giorgio Cozzolino – sono lusingato di ospitare la conferenza di presentazione di una mostra così importante e suggestiva. Una delle nostre mission è ampliare il più possibile la collaborazione con il territorio e la città. Insieme a Ferrara Arte, abbiamo stabilito delle scontistiche reciproche, per i visitatori della mostra e della pinacoteca Nazionale”.