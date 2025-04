Marracash, il video di 'Lei' girato in una stanza molto speciale: ecco perché

Ferrara, 24 aprile 2025 – L’Università di Ferrara diventa protagonista del nuovo videoclip di Marracash grazie ad un laboratorio studiato per non avere eco. Proprio nella camera anecoica è stato girato il video, appena uscito, che accompagna il singolo disco d'oro 'Lei', tratto dall'ultimo album del rapper dal titolo 'E' finita la pace'. Il videoclip, prodotto da Eclettica Film e distribuito da Universal Music Italia, è stato infatti girato interamente all'interno della camera anecoica dell'Università di Ferrara.

La stanza creata per non avere eco

Si tratta di una stanza, inaugurata nel dicembre 2008, creata apposta per non avere eco, grazie alle elevate proprietà di assorbimento acustico delle pareti. Questo permette, ad esempio, di eseguire misurazioni senza la presenza di rumori indesiderati. Poi, le particolari geometrie della camera anecoica hanno contribuito a creare un’estetica visiva potente e suggestiva, in linea con itemi cromatici e narrativi dell’ultimo album del rapper.

Le imprese che hanno ulitizzato la stanza

Prima di essere il set di un videoclip musicale, il laboratorio è stato usato sia per progetti di ricerca di base, ad esempio per lo studio delle proprietà di particolari superfici e materiali, sia per attività di ricerca industriale e di certificazione, ad esempio per indagini sulla rumorosità delle macchine, su sorgenti di rumore o vibrazioni, e su interventi di insonorizzazione. Nel corso degli anni, spiega l'Ateneo di Ferrara, molte imprese hanno utilizzato la stanza tra cui Alfa Romeo, Maserati, Technogym, Iveco, Imetec e IMQ.

La modella al fianco del cantante

Marracash, insieme alla modella Victoria Stella Doritou, ha girato le scene del suo videoclip nella camera anecoica il 22 marzo scorso. In quella occasione, l'artista e la troupe sono stati accolti dalla rettrice di dell'Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, e da Patrizio Fausti, docente del Dipartimento di Ingegneria e responsabile delle attività di terza missione della camera anecoica.

Gli altri video girati nella stanza

Il video di Marracash non è il primo ad essere stato girato nella camera anecoica. Il lab, infatti, è stato utilizzato anche per la produzione di un video dal titolo 'The Sounds of Massimo Bottura's Lasagna' per il New York Times e per alcune registrazioni per un film documentario che verrà presentato alla mostra del cinema di Venezia.