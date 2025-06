I Massive Attack atterrano a Ferrara: futuristi e retrò, altro che nostalgia

Ferrara, 19 giugno 2025 – L’urgenza ritmica dell’hip-hop, i sample spontanei dell’arte del dj, le melodie ricche di soul e i bassi potenti e inebrianti del dub-reggae. Questo è il trip-hop, musica che ha fatto da colonna sonora mitica degli anni Novanta e il suo primo vagito è stato emesso nel 1988 a Bristol dai Massive Attack, che saranno in concerto questa sera al Ferrara Summer Festival, annunciandosi come uno dei grandi live di un’estate molto ricca di suoni epici di stagioni passate.

Ma Massive Attack, oggi progetto portato avanti dai due fondatori Robert Del Naja e Daddy G, è tutto fuorché nostalgia, perché quel suono è ancora materia viva che cade perfettamente in tanti dj set contemporanei e forse va a nozze ancora migliori col mondo dell’arte, del visual esteticamente avanzato, se si vuole di passerelle più cutting edge. Sarà per quel suo mood futurista e retrò allo stesso tempo che è da sempre e ancora amatissimo? O forse perché è stato nutrito da tante subculture che non muiono facilmente a differenza del mainstream?

Certamente sta anche nel suo noto membro 3D-Del Naja – 60 anni lo scorso gennaio– uno dei motivi della longevità e della grande attualità del progetto: il suo attivismo politico è noto, da sempre sfida i confini creativi, sociali e politici, sia con i membri della sua band che con un collettivo di creativi che lui chiama “gli artisti indipendenti di Bristol”. L’attivismo è sempre stato importante per Del Naja e il suo collega Grant Marshall, alias Daddy G, e hanno usato la loro fama come piattaforma sin dal successo del loro album di debutto del 1991, Blue Lines. La band ha a lungo sperimentato come mettere la propria fama al servizio delle cause che sostiene, usando la propria piattaforma per raccogliere fondi e i propri palchi e il vasto pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Ma come sarà il live? Lo svela una recensione di un festival inglese: “un viaggio di immagini inquietanti, colori vividi e un messaggio fortemente antibellico, il tutto accompagnato dalla voce vellutata e dai bassi profondi del gruppo. Un tipico headliner di un festival potrebbe giocare sul sicuro in un ruolo del genere.

I Massive Attack, decisamente, no”. Vanno poi ricordate le collaborazioni di Del Naja, tifoso del Napoli, con l’Italia: nel 2008 ha composto il brano Herculaneum come colonna sonora del film Gomorra di Matteo Garrone; nel 2020 ha collabora con il cantante napoletano Liberato per la composizione di tre brani contenuti all’interno dell’album Ultras, colonna sonora dell’omonima pellicola diretta dal regista napoletano Francesco Lettieri. E ha composto la colonna sonora del film Comandante interpretando anche la parte del comandante inglese che incrocia il sommergibile italiano in emersione.