La bellezza tra Mucha e Boldini, ai Diamanti arriva la primavera

Ferrara, 22 marzo 2025 – Tante sono le ragioni che possono aver portato la presidente di Arthemisia, Iole Siena, e la curatrice, Tomoko Sato, a definire la mostra su Mucha, inaugurata al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, come «una delle più belle mostre di Mucha mai realizzate al mondo». La prima delle ragioni sta nella quantità e nella qualità delle opere esposte, alcune anche inedite. Più intrinseca, invece, la seconda: la mostra, infatti, pone per la prima volta in dialogo l’artista ceco Alphonse Mucha con il pittore ferrarese Giovanni Boldini.

Entrambi affermatisi nella Parigi della Belle Époque, ottenendo un successo di portata internazionale. Entrambi così vincolati, nell’immaginario collettivo, all’iconografia femminile che per tutta la vita hanno costruito, seguendo due strade differenti eppure tese a un unico scopo: l’arte come terapia dell’anima. Ma l’incontro tra Mucha e Boldini non è solo ideale: Mucha, per esempio, riuscì ad ammirare le opere di Boldini all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove fu a sua volta coinvolto in mostre e progetti. Vi è poi una terza ragione, più affine alla storia dell’arte in senso stretto: lo stile di Mucha, in Emilia-Romagna, ci sta benissimo. A Ferrara soprattutto, con il suo piglio misterioso e floreale che si sarebbe certo accordato all’essenza tanto rinascimentale quanto anticlassica degli Estensi. Quali che siano i motivi, non si può che far fede alle parole di Siena e Sato.

La mostra si può visitare da oggi fino al 20 luglio. Di Alphonse Mucha, padre dell’Art Nouveau, è esposta una retrospettiva nelle 11 sale dell’ala Rossetti di Palazzo Diamanti, con 150 opere – tra dipinti, disegni, fotografie, manifesti e oggetti – che aiutano a ripercorrere l’intera vicenda biografica e artistica del pittore. Curata da Tomoko Sato, l’esposizione è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte, Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e Arthemisia, in collaborazione con la Mucha Foundation e il patrocinio della Regione. «È bello che si siano scelti due artisti che hanno trattato in modo diverso, ma con un filo conduttore comune, la figura femminile – dice Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura –. Le loro opere hanno anticipato il tempo dell’affermazione della figura femminile e della centralità della figura femminile stessa".

Nell’altra ala di Palazzo dei Diamanti, invece, sono esposte 40 opere di Giovanni Boldini: un’ulteriore mostra-dossier curata dal direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale, e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara. «Non meno di Mucha – afferma Di Natale – Giovanni Boldini è stato uno dei grandi cantori della bellezza e del fascino femminile». «Mucha – rivela Sarah Mucha, una delle curatrici della Foundation – amava l’Italia, dov’è stato per due volte nella sua vita: si sentiva molto in collegamento con gli artisti italiani, soprattutto con Raffaello. Per lui, l’arte era un ponte tra i popoli: quando vi è l’oscurità, l’arte rappresenta la speranza». È proprio questo che si percepisce visitando la mostra: una ricerca spirituale di armonia, attraverso la seduzione delle forme; si tratta di quello ’style Mucha’ che pervase l’epoca, rievocato nell’allestimento non solo dalle opere, ma anche dalla presenza di manifesti teatrali, di packaging dei prodotti, di oggetti quotidiani e fotografie. Ci si ritrova così immersi nel clima, a tratti soffuso a tratti elettrizzante, della Ville Lumière. La stessa combinazione la si percepisce ammirando i dipinti che Boldini decise di lasciare in eredità a Ferrara. Un gesto che, idealmente, ha anticipato questa mostra.