Nainggolan alla Spal, chi è la moglie Claudia Lai

Nina Moric e Claudia Lai al party di Roma

Ferrara, 2 febbraio 2023 – Nina Moric più scatenata che mai a un party romano. Molto chiacchierato il suo look mozzafiato con seno in vista e tanto di piercing sui capezzoli che emergeva dal micro top. Insomma, tanto divertimento che si è consumato sulla musica di Claudia Lai, dj della serata e moglie del neo acquisto della Spal, Radja Nainggolan. Scopriamo insieme chi è la giovane disc jokey.

Claudia Lai: chi è la moglie di Nainggolan

Claudia Lai, classe 1983, ha 40 anni e ha vissuto a Milano, sebbene nata a Cagliari. Di lei non sappiamo molto, se non che è una disc jokey amante della musica e del mare. Ciò che appare più nitido della sua storia è l’amore con il centrocampista Radja Nainngolan, ex Roma e Inter e da poco ritornato in Italia per giocare con la Spal di Ferrara.

La coppia pare si sia incontrata in un negozio in Sardegna mentre Lai lavorava come commessa. Da lì, colpo di fulmine. I due si sono sposati nel 2011 e ad oggi sono genitori di due bambine, Aysha e Mailey. Considerata la carriera del marito, Claudia lo segue ovunque. La sua storia ha commosso il web quando nel 2019 ha raccontato di avere il cancro al seno.

Il party con Nina Moric tra piercing e musica

Lo scorso weekend abbiamo visto Claudia Lai e Nina Moric più affiatate che mai ad un party a Roma. L’incontro è avvenuto in occasione dell’inaugurazione l’Accademia Vip extension & Beauty Academy, il nuovo salone di bellezza di Wanda Cera. L’allestimento è stato ideato da Erika Morgera, la stessa wedding planner scelta per il futuro matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni.

Al party l’ospite Nina Moric, modella italo-croata ex compagna del ‘re dei paparazzi’ Fabrizio Corona, è riuscita ad attirare i riflettori su di sé con uno stile ribelle. Si è parlato di ‘incidente hot’, ma forse era parte del costume provocante scelto per la festa. Il look, infatti, prevedeva lunghe treccine, stivaletti, gonna attillata e un reggiseno striminzito glitterato che a fatica sosteneva il seno della modella. E così, ecco che sono apparsi i tanto chiacchierati piercing al capezzolo di Nina Moric.

La show girl è così tornata in pista in tutta forma, con aria spavalda e sicura di sé. Qui, Monica Lai ha suonato il ritmo della serata. A lei è stato infatti affidato il djset la quale si è esibita in consolle con un bellissimo look total black.

La battaglia contro il tumore al seno

L’11 luglio del 2019 Claudia Lai annuncia sui social la sua battaglia contro il tumore al seno. Tanti i fan sconvolti dalla notizia, che però non sono mancati a offrirle sostegno e incoraggiando, giorno dopo giorno, la giovane dj a farsi forza anche nei momenti più duri.

Claudia ha raccontato di come le medicine la logorassero, della debolezza provata nei giorni di cura. Ma superati i cicli di chemioterapia Claudia è tornata più forte che mai. Ecco il post con cui ha dato la notizia della malattia:

“È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la chemioterapia. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata”.

E per fortuna, dopo un anno, la bella e incoraggiante notizia: "Oggi 14 settembre 2020, scusate ma io devo assolutamente festeggiare la mia vittoria".