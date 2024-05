Palio di Ferrara 2024, Anna Falchi sarà madrina: “Vi aspetto tutti qui”

Ferrara, 12 maggio 2024 - Anna Falchi sarà la madrina del palio. L’attrice sfilerà la sera di sabato 18 maggio per le vie del centro con oltre mille figuranti. La conduttrice tv ha annunciato la sua presenza con un video sui social dando appuntamento ai suoi fan.

Anna Falchi sarà al madrina del Palio di Ferrara 2024

Dal Comune grande soddisfazione: “Non ha bisogno di presentazioni la bravissima e bellissima attrice, conduttrice e modella Anna Falchi, che sfilerà per le vie del centro insieme ai figuranti vestiti in abiti rinascimentali, nel magnifico corteo del Palio di Ferrara. Sarà un onore averla come ospite ufficiale della nostra città.

Il corteo partirà sabato alle 21 da Piazzale delle Medaglie d’Oro, per poi passare in Corso della Giovecca, sotto il Castello Estense e terminare in Piazza Castello. Qui verranno poi annunciati alla Corte Ducale i nomi dei campioni che si sfideranno durante la gara, la sera del 25 maggio in piazza Ariostea”. Falchi chiama a raccolta i suoi fan: “Sarò una delle protagoniste del magnifico corteo del palio di Ferrara. Le otto contrade, la corte ducali, i mille figuranti insieme a me, vi aspettano nella cornice del centro storico di Ferrara”.