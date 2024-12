Ferrara, un presepe di grandi emozioni: Gesù portato dai sub

Ferrara, 27 dicembre 2024 – Una vigilia di Natale all’insegna dell’emozione grazie al grande spettacolo fornito anche quest’anno dal presepe sull’acqua nel fossato del Castello estense. La manifestazione, che martedì scorso ha festeggiato il suo 41esimo anniversario, ha visto assoluto protagonista il Gruppo subacqueo ferrarese che, in collaborazione con il Canoa club di Vigarano, ha dato vita alla fiaccolata in acqua.

Per l’occasione, e per permettere a tutti gli spettatori di vederlo, è stato predisposto un maxischermo sul lato piazza Savonarola

Una trentina di sommozzatori ha accompagnato il Gesù bambino nella culla del presepe, già predisposto nel fossato. Tantissime, come ogni anno, le persone – grandi e piccini – che si sono assiepate attorno al fossato per vedere dal vivo lo spettacolare presepe, inoltre per tutti gli altri è stato installato un grande schermo nei pressi del cancello del muretto lato piazza Savonarola, che ha trasmesso in diretta tutti i passaggi.

“Si tratta – così l’assessore Matteo Fornasini – dell’evento che chiude le iniziative realizzate quest’anno in occasione del Natale e delle festività. Altri eventi sono in programma in vista del Capodanno per rendere più attrattiva Ferrara, con una serie di appuntamenti gratuiti che animeranno il nostro centro cittadino”.

Il Gruppo subacqueo ferrarese, fondato nel 1964, da oltre 40 anni realizza questa appassionante manifestazione cittadina. L’organizzazione è a cura di Ferrara Tua con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di commercio e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il supporto della Fondazione Teatro Comunale e di InFerrara e il sostegno di sponsor privati; main sponsor, il Gruppo Hera.