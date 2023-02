Salmo al Ferrara Summer Festival: quando e dove

Il rapper Salmo

Ferrara, 08 febbraio 2023 - Continua ad arricchirsi di personaggi il calendario del Ferrara Summer Festival che animerà l’estate estense, con grandi concerti in Piazza Trento Trieste. Il sesto big annunciato, dunque, è Salmo, rapper di successo seguito da oltre 2,5 milioni di follower e attualmente protagonista delle serate di Sanremo esibendosi in collegamento sul palco di una nave da crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo.

Prima esibizione, tra l’altro, che ha fatto già parlare per essere finito in piscina con il microfono e ironicamente redarguito da Fiorello. Il rapper, amatissimo dalla giovane generazione, ha scalato le classifiche italiane di vendita e di stream su Spotify ed è ormai uno degli artisti più apprezzati della scena mainstream, artista forse più controverso e dibattuto degli ultimi tempi. Il 28 giugno, dunque, arriverà anche a Ferrara con una tappa del suo Summer Tour 2023.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco FLOP, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming.

I biglietti saranno in vendita dalle 14 del 9 febbraio 2023 su TicketOne e Ticket Sms.

Un nome che si aggiunge a quelli di Drusilla Foer il 22 giugno, The Lumineers il 24 giugno, Eros Ramazzotti il 5 luglio, Madame il 21 luglio e infine, Paul Kalkbrenner l’8 luglio per il Ferrara Summer VIbez, sempre in piazza Trento Trieste.