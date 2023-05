Springsteen a Ferrara: il concerto si farà, nonostante il maltempo

Ferrara, 17 maggio 2023 – Alla vigilia dell'attesissimo concerto del boss, le notizie sull'alluvione preoccupano i fans. Ma niente paura: l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio una vasta area dell'Emilia-Romagna non ferma il grande concerto di Bruce Springsteen, (qui la scaletta) sold out da mesi, previsto domani a Ferrara dove sono attesi 50mila fan.

Al momento lo show, prima data italiana, è confermato - spiegano dall'organizzazione - e le attuali previsioni meteo non mettono a rischio la sua realizzazione. Va dunque avanti in queste ore il lavoro per la messa a punto degli ultimi dettagli nel Parco Urbano Giorgio Bassani che ospiterà la leggenda del rock mondiale.

Anche i treni speciali previsti per il concerto, frutto dell'accordo tra Trenitalia e l'organizzatore Barley Arts, sono confermati, assicurano dallo staff.

Dal 2 maggio centinaia di persone lavorano per l'allestimento dell'area, dove è stata creata anche una sorta di Hall di attesa con Food truck, zona relax, Area Family.

Il Boss e la E Street Band sono poi attesi il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza, appuntamento che chiuderà il tour europeo di Springsteen, tutte date esaurite in prevendita.